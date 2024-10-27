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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 127833 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
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Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

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Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 180084 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 143921 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 218642 просмотра

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Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 151575 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как создать свое «дофаминовое меню»: простые и действенные советы

Как создать свое «дофаминовое меню»: простые и действенные советы

Киев  •  УНН

16:04 • 5618 просмотра

Концепция «дофаминового меню» предлагает список приятных занятий, которые стимулируют выработку гормона счастья.

Представьте себе набор приятных занятий, которые, подобно любимой еде, наполняют вас энергией и улучшают настроение. Это "дофаминовое меню" - своеобразный перечень "блюд" для мозга, которые помогают повысить мотивацию, способствуют восстановлению и добавляют вдохновения. Пишет УНН со ссылкой на "Ты как?".

Так же, как привычная еда наполняет наше тело энергией, "дофаминовое меню" - это перечень "блюд" для мозга, которые питают его вдохновением, помогают восстанавливаться и способствуют лучшей концентрации.

Это список занятий, стимулирующих выработку дофамина - гормона мотивации и удовольствия, и как в традиционном меню, здесь есть свои "разделы", каждый из которых уникально подкрепляет наше настроение.

"Закуски" - простые, быстрые действия, мгновенно улучшающие настроение и добавляющие энергии: например, дыхательные упражнения, свежие цветы или просто заправленная постель.

"Основные блюда" - это уже более длинные занятия, которые глубже влияют на чувство счастья и удовольствия, такие как прогулка на свежем воздухе, приготовление чего-то вкусного или чтение любимой книги.

"Перекусы" - короткие, приятные моменты, которые можно совместить с основными блюдами или добавить во время перерыва: зажгите любимую свечу, приготовьте ароматный напиток или включите спокойную музыку.

На "десерт" можно позволить себе что-то особенное: посмотреть сериал, пойти в кинотеатр, съесть любимое лакомство или встретиться с другом.

Повысить уровень дофамина можно, занимаясь тем, что по-настоящему приносит вам удовольствие - ведь именно вы решаете, что "подходит" вам больше всего.

Напомним 

А для того, чтобы подпитать себя не только дофамином, УНН собрал рецепты осенних пирогов с яблоками, которые идеально дополнят любое чаепитие и не только.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЗдоровьеЛайфхак