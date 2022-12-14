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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Як розпізнати "Шахеди" та захистити себе: поради від МВС

Як розпізнати "Шахеди" та захистити себе: поради від МВС

Київ • УНН

 • 1022119 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України пояснило, як розпізнати дрони-камікадзе "Шахед" та що робити у разі їхньої атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на фейсбук-сторінку МВС.

Цитата

"Двигун БПЛА гучний і схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Дрон-камікадзе літає на малій висоті (до 4 кілометрів) і малопомітний радарами", – ідеться у повідомленні.

Що робити у разі атаки

• намагайтеся потрапити у спеціальні укриття;

• спустіться у підвал, підземний паркінг, на цокольний поверх будинку;

• тримайтеся подалі від адмінбудівель, стратегічних та військових об'єктів, автозаправних станцій;

• якщо укриття далеко, дотримуйтеся правила "двох стін";

• не ховайтеся у під'їздах, під арками, на сходах;

• не залишайтеся в автотранспорті.

• повідомляйте за номером 102 про переміщення дрона або місце його падіння;

• не наближайтеся до дрона, не чіпайте уламки.

Нагадаємо

Вранці 14 грудня сили ППО та РЕБ під час атаки на Київ знищили 13 дронів-камікадзе "Шахед".

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