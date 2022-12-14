Вранці 14 грудня сили ППО та РЕБ під час атаки на Київ знищили 13 дронів-камікадзе "Шахед".
Як розпізнати "Шахеди" та захистити себе: поради від МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України пояснило, як розпізнати дрони-камікадзе "Шахед" та що робити у разі їхньої атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на фейсбук-сторінку МВС.
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"Двигун БПЛА гучний і схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Дрон-камікадзе літає на малій висоті (до 4 кілометрів) і малопомітний радарами", – ідеться у повідомленні.
Що робити у разі атаки
• намагайтеся потрапити у спеціальні укриття;
• спустіться у підвал, підземний паркінг, на цокольний поверх будинку;
• тримайтеся подалі від адмінбудівель, стратегічних та військових об'єктів, автозаправних станцій;
• якщо укриття далеко, дотримуйтеся правила "двох стін";
• не ховайтеся у під'їздах, під арками, на сходах;
• не залишайтеся в автотранспорті.
• повідомляйте за номером 102 про переміщення дрона або місце його падіння;
• не наближайтеся до дрона, не чіпайте уламки.
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