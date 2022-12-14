Утром 14 декабря силы ПВО и РЭБ во время атаки на Киев уничтожили 13 дронов-камикадзе "Шахед".
Как распознать "Шахеды" и защитить себя: советы от МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Министерство внутренних дел Украины объяснило, как распознать дроны-камикадзе "Шахед" и что делать в случае их атаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на фейсбук-страницу МВД.
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"Двигатель БПЛА громкий и похож на работу двигателя мопеда или бензопилы. Дрон-камикадзе летает на малой высоте (до 4 километров) и малозаметен радарами", – говорится в сообщении.
Что делать в случае атаки
• пытайтесь попасть в специальные укрытия;
• спуститесь в подвал, подземный паркинг, на цокольный этаж дома;
• держитесь подальше от админзданий, стратегических и военных объектов, автозаправочных станций;
• если укрытие далеко, соблюдайте правила "двух стен";
• не прячьтесь в подъездах, под арками, на лестнице;
• не оставайтесь в автотранспорте.
• сообщайте по номеру 102 о перемещении дрона или месте его падения;
• не приближайтесь к дрону, не трогайте обломки.
Напомним