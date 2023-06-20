Як проходитиме вступ на медичні спеціальності у 2023 році - відповідь МОЗ

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 13065 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 41780 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 38332 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 43618 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 112564 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179423 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 195061 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 143858 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137787 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87880 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6.3м/с
27%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 30112 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 34189 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 37370 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 29719 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 23900 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 23956 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 41759 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 195052 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 247726 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 394932 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 18752 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23675 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 39748 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 35860 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 143853 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Як проходитиме вступ на медичні спеціальності у 2023 році - відповідь МОЗ

Київ • УНН

 • 1058665 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Основна сесія Національного мультипредметного тесту, який цьогоріч випускники здають замість ЗНО, триватиме з 5 до 23 червня. Абітурієнт може подати 20 заяв на вступ до закладів вищої освіти, з яких 5  – на бюджет. Пороговий бал для вступу у кожному ЗВО і на кожній спеціальності відрізнятиметься, пише УНН з посиланням на МОЗ.

Як проходитиме вступ на медичні спеціальності у 2023 році - відповідь МОЗ

Деталі

Через дію воєнного стану у 2023 році замість ЗНО українські випускники складатимуть Національний мультипредметний тест, за результатами якого вступатимуть до закладів вищої освіти (ЗВО), в тому числі на спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Національний мультипредметний тест (НМТ) складатимуть у тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ) – спеціально облаштованих комп’ютерних аудиторіях в Україні та в 35 країнах, де наразі перебуває найбільше тимчасових переміщених українців.

Цьогорічний НМТ включатиме завдання з трьох предметів: двох обов’язкових – української мови і математики та третього предмета на вибір – історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Це будуть завдання з короткою формою відповіді, де замість пропуску потрібно вписати число або слово.

НМТ з української мови містить 30 завдань, з математики – 22 завдання, з біології або хімії – 30 завдань. Загальна тривалість тесту становить 180 хвилин, при цьому абітурієнти можуть самостійно розподіляти час між трьома предметами.

Основна сесія НМТ триватиме з 5 до 23 червня. Додаткова – з 11 по 24 липня.

Зазначається, що пороговий бал для вступу у кожному ЗВО і на кожній спеціальності відрізнятиметься. Водночас конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти та ступеня фахового молодшого бакалавра (молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста) не може бути менше ніж 150 балів для спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» та 140 балів (120 балів для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб) для спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

Загалом абітурієнт може подати 20 заяв на вступ, з яких 5 заяв – на бюджет. При цьому цьогоріч під час вступу не враховуватиметься середній бал документа про загальну середню освіту.

Основні терміни вступної кампанії цьогоріч наступні:

  • Реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня по 30 листопада.
  • Прийом заяв – з 19 липня по 18:00 31 липня.
  • Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет, – не пізніше 05 серпня.
  • Подача документів для виконання вимог для зарахування на бюджет – до 18:00 8 серпня.
  • Надання рекомендацій для зарахування на контракт – не раніше 9 серпня.
  • Зарахування на бюджет – не пізніше 10 серпня.
  • Зарахування на контракт – не пізніше 30 серпня.
  • Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт, – не пізніше 18 серпня.
  • Додатковий набір на контракт відповідно до правил прийому ЗВО – до 30 листопада.

Доповнення

У разі завершення навчання у школі за кордоном і бажання навчатися в українському університеті іноземний атестат потрібно буде визнати в Україні впродовж року. На національний мультипредметний тест же можна зареєструватися з будь-яким набором документів. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вступ-2023: понад 7 тис. учасників мультитесту мають проблеми з подачею документів

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31