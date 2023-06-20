Як проходитиме вступ на медичні спеціальності у 2023 році - відповідь МОЗ

КИЇВ. 20 червня. УНН. Основна сесія Національного мультипредметного тесту, який цьогоріч випускники здають замість ЗНО, триватиме з 5 до 23 червня. Абітурієнт може подати 20 заяв на вступ до закладів вищої освіти, з яких 5 – на бюджет. Пороговий бал для вступу у кожному ЗВО і на кожній спеціальності відрізнятиметься, пише УНН з посиланням на МОЗ.