Як проходитиме вступ на медичні спеціальності у 2023 році - відповідь МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Основна сесія Національного мультипредметного тесту, який цьогоріч випускники здають замість ЗНО, триватиме з 5 до 23 червня. Абітурієнт може подати 20 заяв на вступ до закладів вищої освіти, з яких 5 – на бюджет. Пороговий бал для вступу у кожному ЗВО і на кожній спеціальності відрізнятиметься, пише УНН з посиланням на МОЗ.
Деталі
Через дію воєнного стану у 2023 році замість ЗНО українські випускники складатимуть Національний мультипредметний тест, за результатами якого вступатимуть до закладів вищої освіти (ЗВО), в тому числі на спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
Національний мультипредметний тест (НМТ) складатимуть у тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ) – спеціально облаштованих комп’ютерних аудиторіях в Україні та в 35 країнах, де наразі перебуває найбільше тимчасових переміщених українців.
Цьогорічний НМТ включатиме завдання з трьох предметів: двох обов’язкових – української мови і математики та третього предмета на вибір – історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Це будуть завдання з короткою формою відповіді, де замість пропуску потрібно вписати число або слово.
НМТ з української мови містить 30 завдань, з математики – 22 завдання, з біології або хімії – 30 завдань. Загальна тривалість тесту становить 180 хвилин, при цьому абітурієнти можуть самостійно розподіляти час між трьома предметами.
Основна сесія НМТ триватиме з 5 до 23 червня. Додаткова – з 11 по 24 липня.
Зазначається, що пороговий бал для вступу у кожному ЗВО і на кожній спеціальності відрізнятиметься. Водночас конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти та ступеня фахового молодшого бакалавра (молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста) не може бути менше ніж 150 балів для спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» та 140 балів (120 балів для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб) для спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».
Загалом абітурієнт може подати 20 заяв на вступ, з яких 5 заяв – на бюджет. При цьому цьогоріч під час вступу не враховуватиметься середній бал документа про загальну середню освіту.
Основні терміни вступної кампанії цьогоріч наступні:
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- Реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня по 30 листопада.
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- Прийом заяв – з 19 липня по 18:00 31 липня.
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- Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет, – не пізніше 05 серпня.
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- Подача документів для виконання вимог для зарахування на бюджет – до 18:00 8 серпня.
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- Надання рекомендацій для зарахування на контракт – не раніше 9 серпня.
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- Зарахування на бюджет – не пізніше 10 серпня.
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- Зарахування на контракт – не пізніше 30 серпня.
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- Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт, – не пізніше 18 серпня.
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- Додатковий набір на контракт відповідно до правил прийому ЗВО – до 30 листопада.
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Доповнення
У разі завершення навчання у школі за кордоном і бажання навчатися в українському університеті іноземний атестат потрібно буде визнати в Україні впродовж року. На національний мультипредметний тест же можна зареєструватися з будь-яким набором документів.
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