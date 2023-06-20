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Как будет проходить поступление на медицинские специальности в 2023 году - ответ Минздрава

Киев • УНН

 • 1058665 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Основная сессия Национального мультипредметного теста, который в этом году выпускники сдают вместо ВНО, продлится с 5 по 23 июня. Абитуриент может подать 20 заявлений на поступление в учреждения высшего образования, из которых 5  – на бюджет. Пороговый балл для поступления в каждом УВО и на каждой специальности будет отличаться, пишет УНН со ссылкой на Минздрав.

Как будет проходить поступление на медицинские специальности в 2023 году - ответ Минздрава

Детали

Из-за действия военного положения в 2023 году вместо ВНО украинские выпускники будут сдавать Национальный мультипредметный тест, по результатам которого будут поступать в учреждения высшего образования (УВО), в том числе на специальности отрасли знаний 22 «Здравоохранение».

Национальный мультипредметный тест (НМТ) будут сдавать во временных экзаменационных центрах (ВЭЦ) – специально оборудованных компьютерных аудиториях в Украине и в 35 странах, где сейчас находится больше всего временных перемещенных украинцев.

Нынешний НМТ будет включать задания по трем предметам: двум обязательным украинскому языку и математике – и третьему предмету на выбор – история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия. Это будут задания с короткой формой ответа, где вместо пробела нужно вписать число или слово.

НМТ по украинскому языку содержит 30 заданий, по математике – 22 задания, по биологии или химии – 30 заданий. Общая продолжительность теста составляет 180 минут, при этом абитуриенты могут самостоятельно распределять время между тремя предметами.

Основная сессия НМТ продлится с 5 по 23 июня. Дополнительная – с 11 по 24 июля.

Отмечается, что пороговый балл для поступления в каждом УВО и на каждой специальности будет отличаться. В то же время конкурсный балл для поступления на основе полного общего среднего образования и степени профессионального младшего бакалавра (младшего бакалавра, младшего специалиста) не может быть меньше 150 баллов для специальностей 221 «Стоматология», 222 «Медицина», 228 «Педиатрия» и 140 баллов (120 баллов для поступления на места за средства физических и/или юридических лиц) для специальности 226 «Фармация, промышленная фармация».

В целом абитуриент может подать 20 заявлений на поступление, из которых 5 заявлений – на бюджет. При этом в этом году при поступлении не будет учитываться средний балл документа об общем среднем образовании.

Основные сроки вступительной кампании в этом году следующие:

  • Регистрация электронных кабинетов – с 1 июля по 30 ноября.
  • Прием заявлений – с 19 июля по 18:00 31 июля.
  • Обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению на бюджет, – не позднее 05 августа.
  • Подача документов для выполнения требований для зачисления на бюджет – до 18:00 8 августа.
  • Предоставление рекомендаций для зачисления на контракт – не ранее 9 августа.
  • Зачисление на бюджет – не позднее 10 августа.
  • Зачисление на контракт – не позднее 30 августа.
  • Перевод на вакантные бюджетные места лиц, зачисленных на контракт, – не позднее 18 августа.
  • Дополнительный набор на контракт в соответствии с правилами приема УВО – до 30 ноября.

Дополнение

В случае завершения обучения в школе за рубежом и желания учиться в украинском университете иностранный аттестат нужно будет признать в Украине в течение года. На национальный мультипредметный тест же можно зарегистрироваться с любым набором документов. 

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