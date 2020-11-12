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Як пити алкоголь в італійському стилі - розповів експерт

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Зараз в Україні популяризується вживання алкогольних напоїв в італійському стилі. Особливо це доречно для святкової вечері. Про те, у чому полягає його суть, а також різницю між алкогольним аперитивом і дигестивом УНН пояснив відомий київський бартендер Костянтин Бойко.

“В Україні зараз дуже сильно популяризується вживання алкоголю в італійському стилі — з обов’язковим аперитивом і дигестивом. Аперитив — це той напій, який п’ють перед початком трапези. Він викликає посилене виробництво шлункових соків, посилює апетит”, — зазначив він.

Як правило, функцію аперитиву гарно виконують міцні алкогольні напої з гірким трав’яним профілем — абсент, бехеровка або зубрівка. Непогано для того, щоб розпалити апетит, підійдуть вермути, шампанське та винні напої.

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Розпочавши з аперитиву, бартендер рекомендує завершити святкову вечерю, особливо якщо це пізній вечір, помірною кількістю дигестиву, який допоможе перетравити їжу. Багато класичних дигестивів спочатку навіть створювались як цілющі еліксири, покликані заспокоїти шлунок і полегшити самопочуття після переїдання. До них належать лікери та бальзами, настояні на травах і спеціях.

“Дигестив — це, як правило, міцна настойка з досить таки високим вмістом цукру чи високим профілем гіркоти, що допомагає шлунку перетравлювати їжу. Тим більше, якщо це дуже важка або жирна їжа”, — наголосив Бойко.

Нагадаємо, Україна випустила власну “зубрівку”, настояну на вирощених у нас травах — “Др. Житник Зубровиця”.

Раніше УНН писав, що українці надають перевагу алкоголю вітчизняного виробництва. На думку експертів, це пояснюється великим різноманіттям українського алкогольного ринку, високою якістю напоїв, а також його помірними цінами на відміну від імпортного. 

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