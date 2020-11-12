Как пить алкоголь в итальянском стиле - рассказал эксперт

"В Украине сейчас очень сильно популяризируется употребление алкоголя в итальянском стиле - с обязательным аперитивом и дижестивом. Аперитив - это тот напиток, который пьют перед началом трапезы. Он вызывает усиленное производство желудочных соков, усиливает аппетит", - отметил он.

Как правило, функцию аперитива хорошо выполняют крепкие алкогольные напитки с горьким травяным профилем - абсент, бехеровка или зубровка. Неплохо для того, чтобы разжечь аппетит, подойдут вермуты, шампанское и винные напитки.

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Начав с аперитива, бартендер рекомендует завершить праздничный ужин, особенно если это поздний вечер, умеренным количеством дижестива, который поможет переварить пищу. Много классических дижестивов сначала даже создавались как целебные эликсиры, призванные успокоить желудок и облегчить самочувствие после переедания. К ним относятся ликеры и бальзамы, настоянные на травах и специях.

"Дижестив - это, как правило, крепкая настойка с довольно высоким содержанием сахара или высоким профилем горечи, что помогает желудку переваривать пищу. Тем более, если это очень тяжелая или жирная пища", - отметил Бойко.

Напомним, Украина выпустила собственную "зубровку", настоянную на выращенных у нас травах - "Др. Житник Зубровица".

Ранее УНН писал, что украинцы предпочитают алкоголь отечественного производства. По мнению экспертов, это объясняется большим разнообразием украинского алкогольного рынка, высоким качеством напитков, а также его умеренными ценами в отличие от импортного.