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Як не “вмерти” після новорічного застілля: лікар дав базові поради

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Новорічна ніч, окрім Діда Мороза і ялинки, асоціюється в українців із пишним застіллям, наслідки якого можуть відчуватись і у перші кілька днів вже нового року. Як відсвяткувати прихід 2021-го року без шкоди для організму, розповів у коментарі УНН завідувач консультативно-інформаційного відділу “1583” Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Олександр Комашко.

Як не “вмерти” після новорічного застілля: лікар дав базові поради

“Перша базова порада, яка має бути — не наїдатись. У нас прийнято, коли ввечері все готується, ніхто нічого не їсть, всі заклопотані. А потім всі сідають і поки добре не поїдять — не встають. Це дуже погана традиція, тому необхідно по можливості, коли уже починається застілля, їсти потроху, щоб за вечір не наїстись так, щоб на наступний день було погано”, - зазначив співрозмовник УНН.

З його слів, як правило, люди живуть у певному рівномірному режимі і темпі харчування, а от на свята дозволяють собі “розгулятись” за один вечір, ніч, або перші кілька днів року.

“Тобто, якщо ви хочете провести свято так, щоб здоров’я не сказало вам, що ви надто його турбуєте, бажано розподіляти навантаження — як харчове, так і алкогольне, рівномірно”, — радить лікар.

Так, каже він, їжу необхідно розрізняти також по типу. Зокрема, важку їжу необхідно приймати в обмеженій кількості.

“Якщо це важка їжа — гриби, картопля, м’ясні страви, жирні, які важко перетравлюються — вживати їх необхідно менше, з розрахунку, що ви ще вживаєте алкоголь, і різні додаткові закуски, салати тощо”, — сказав Комашко.

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Говорячи про алкоголь, він зазначив, що у разі його вживання, бажано дотримуватись одного виду напою весь вечір.

“Не варто змішувати різні сорти алкоголю, тому що це погано впливає на організм і матиме наслідки на наступний день. Один алкогольний напій. Під час застілля наступного дня ви можете змінити, але в один вечір — не змішуйте”, — зазначив він.

Лікар розповів і про те, як зрозуміти, що людина під час святкування отримала алкогольне отруєння.

“Отруєння передбачає, що людина може впасти в кому, коли її неможливо добудитись — вона у стані, коли не реагує на зовнішні чинники, вжила занадто велику дозу. У людини може виникнути блювання, нудота, запаморочення. В принципі блювання у такому випадку — це гарний показник, тому що організм позбувається всього „зайвого“, це полегшить стан. Якщо є препарати, ті самі сорбенти, зокрема активоване вугілля — можна використати, якщо людина перебрала, відчуває, що їй зовсім погано. Якщо вона у стані безсвідомості і її неможливо розбудити, тоді людину треба везти у лікарню”, — розповів співрозмовник.

Він зазначив, що у випадках, коли людина отримала алкогольне отруєння, перша базова допомога — це промивання шлунку.

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“Якщо людина не може цього зробити — їй дають пиття, скільки вона може випити — і коли в людини максимально наповнений шлунок, вона „віддасть“ все дуже легко. Після того, як промили, щоб інша частина (алкоголю), яка лишається в організмі, не всмокталась у кров — потрібно вжити сорбенти”, — повідомив він.

Також фахівець, серед іншого, радить робити перерви в застіллі, не перебувати весь час за столом, можливо, організувати прогулянку, або якось по-іншому урізноманітнити відпочинок.

Крім того, зазначив лікар, при плануванні вилазки на свіже повітря, варто врахувати погодні умови — зокрема, бути обережним при ожеледиці, тим більше якщо перед цим ви вживали алкогольні напої.

“Якщо на святкуванні є пітарди або феерверки, бажано, щоб людина, яка їх запалює, була підготовленою, як мінімум, потрібно прочитати інструкцію, виконувати рекомендації. І бажано, щоб ця людина не вживала алкоголь, якщо вона займається саме цим”, — додав Комашко.

На питання про те, чи є поради щодо дитячого раціону на Новий рік, лікар зауважив, що “найкраща порада для дітей — це гарний приклад батьків”.

“Дітям можна зробити окремий раціон, але якщо вони будуть дивитись і бачити, як їдять і п’ють дорослі — то у них просто на рівні підсвідомості закладається, що вони мають так само робити. Якщо є можливість і є декілька дітей — їм можна зробити окремий стіл для святкування. Дітям потрібно обмежити важку їжу. Тобто, це можуть бути овочі, легкі фрукти, напої, як компот, не важкі”, — відповів він.

Як повідомляв УНН, на тлі пандемії коронавірусу серед українців значно виросла частка охочих святкувати Новий рік вдома, у колі родини.

Так, за даними опитування Фонду “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва, цьогоріч 81% українців планує зустріти новий 2021 рік вдома, у колі родини.

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