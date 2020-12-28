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Как не "умереть" после новогоднего застолья: врач дал базовые советы

Киев • УНН

 • 23977 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Новогодняя ночь, кроме Деда Мороза и елки, ассоциируется в украинцев с пышным застольем, последствия которого могут ощущаться и в первые несколько дней уже нового года. Как отпраздновать приход 2021-го года без ущерба для организма, рассказал в комментарии УНН заведующий консультативно-информационного отдела "1583" Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Александр Комашко.

Как не "умереть" после новогоднего застолья: врач дал базовые советы

“Первый базовый совет, который должен быть — не наедаться. У нас принято, когда вечером все готовится, никто ничего не ест, все заняты. А потом все садятся и пока толком не поедят — не встают. Это очень плохая традиция, поэтому необходимо по возможности, когда уже начинается застолье, есть понемногу, чтобы за вечер не наесться так, чтобы на следующий день было плохо”, — отметил собеседник УНН.

По его словам, как правило, люди живут в определенном равномерном режиме и темпе питания, а вот на праздники позволяют себе “разгуляться” за один вечер, ночь, или первые несколько дней в году.

“То есть, если вы хотите провести праздник так, чтобы здоровье не сказало вам, что вы слишком его беспокоете, желательно распределять нагрузки — как пищевые, так и алкогольные, равномерно”, — советует врач.

Так, говорит он, пищу необходимо различать также по типу. В частности, тяжелую пищу необходимо принимать в ограниченном количестве.

“Если это тяжелая пища — грибы, картофель, мясные блюда, жирные, которые трудно перевариваются — принимать их необходимо меньше, из расчета, что вы еще употребляете алкоголь, и различные дополнительные закуски, салаты и т.д.”, — сказал Комашко.

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Говоря об алкоголе, он отметил, что в случае его принятия, желательно придерживаться одного вида напитка весь вечер.

“Не стоит смешивать разные сорта алкоголя, потому что это плохо влияет на организм и будет иметь последствия на следующий день. Один алкогольный напиток во время застолья. На следующий день вы можете изменить, но в один вечер — не смешивайте”, — отметил он.

Врач рассказал и о том, как понять, что человек во время празднования получил алкогольное отравление.

“Отравление предполагает, что человек может впасть в кому, когда его невозможно добудиться — он в состоянии, когда не реагирует на внешние факторы, принял слишком большую дозу. У человека может возникнуть рвота, тошнота, головокружение. В принципе рвота в таком случае — это хороший показатель, так как организм избавляется от всего „лишнего“, это облегчит состояние. Если есть препараты, те же сорбенты, в частности активированный уголь — можно использовать, если человек перебрал, чувствует, что ему совсем плохо. Если он в состоянии без сознания и его невозможно разбудить, тогда человека надо везти в больницу”, - рассказал собеседник.

Он отметил, что в случаях, когда человек получил алкогольное отравление, первая базовая помощь — это промывание желудка.

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“Если человек не может этого сделать — ему дают пить, сколько она может выпить — и когда у человека максимально наполнен желудок, она ”отдаст“ все очень легко. После того, как промыли, чтобы другая часть (алкоголя), которая остается в организме, не всосалась в кровь — нужно принять сорбенты”, - сообщил он.

Также специалист, среди прочего, советует делать перерывы в застолье, не находиться все время за столом, возможно, организовать прогулку, или как-то по-другому разнообразить отдых.

Кроме того, отметил врач, при планировании вылазки на свежий воздух, стоит учесть погодные условия — в частности, быть осторожным при гололедице, тем более если перед этим вы употребляли алкогольные напитки.

“Если на праздновании есть питарды или феерверки, желательно, чтобы человек, который их зажигает, был подготовлен, как минимум, нужно прочитать инструкцию, выполнять рекомендации. И желательно, чтобы этот человек не употреблял алкоголь, если он занимается именно этим”, - добавил Комашко.

На вопрос о том, есть ли советы по детскому рациону на Новый год, врач заметил, что “лучший совет для детей — это хороший пример родителей”.

“Детям можно сделать отдельный рацион, но если они будут смотреть и видеть, как едят и пьют взрослые — то у них просто на уровне подсознания закладывается, что они должны так же делать. Если есть возможность и есть несколько детей — им можно сделать отдельный стол для празднования. Детям нужно ограничить тяжелую пищу. То есть, это могут быть овощи, легкие фрукты, напитки, как компот, не тяжелые”, - ответил он.

Как сообщал УНН, на фоне пандемии коронавируса среди украинцев значительно выросла доля желающих праздновать Новый год дома, в кругу семьи.

Так, по данным опроса Фонда “Демократические инициативы” им. Илька Кучерива, в этом году 81% украинцев планирует встретить новый 2021 год дома, в кругу семьи.

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