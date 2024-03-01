Як не помітити слона: соратник Гройсмана зробив вигляд, що корупції серед підлеглих йому освітян не існує

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10153 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 71894 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155788 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 153265 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126469 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134236 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85984 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93425 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99021 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89782 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 5854 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 6358 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5148 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 5388 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

19:17 • 4478 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 153265 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224273 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373633 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309752 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417813 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3030 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15055 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31910 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28693 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126469 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Як не помітити слона: соратник Гройсмана зробив вигляд, що корупції серед підлеглих йому освітян не існує

Київ • УНН

 • 330891 перегляди

Соратник Гройсмана зробив вигляд, що корупції серед підлеглих йому освітян не існує.

Як не помітити слона: соратник Гройсмана зробив вигляд, що корупції серед підлеглих йому освітян не існує

Заступник голови Вінницької обласної ради, представник "Української стратегії Гройсмана" Ігор Івасюк проігнорував той факт, що декілька керівників закладів освіти регіону причетні до корупційних правопорушень. Про це повідомляє місцеве видання "Ми – Вінничани", пише УНН.

З'ясувалося це під час засідання комісії з щорічної оцінки діяльності керівників закладів, установ, організацій галузі освіти за 2023 рік, на якому Ігор Івасюк, як куратор освітнього напрямку від облради, головував.

Згідно з офіційним повідомленням на сайті Вінницької обласної ради, керівники закладів, установ та організації галузі освіти регіону, які безпосередньо підпорядковуються облраді, виступили перед комісією. Окрім того, були розглянуті результати їхнього тестування.

"За результатами засідань комісія ухвалила рішення, що всі 30 керівників відповідають займаним посадам", - ідеться в повідомленні облради.

Водночас, за інформацією видання, як мінімум четверо з тих, кого заслуховувала комісія, є фігурантами справ, пов’язаних з корупційними правопорушеннями. І по цих справах є вже вироки судів.

Тому, дещо дивним виглядає той факт, що комісія облради на чолі з соратником Гройсмана визнала цих людей гідними займати керівні посади у закладах освіти.

З іншого боку, чому тут дивуватися, якщо Ігор Івасюк, який тепер наглядає за директорами шкіл від імені облради, багато років до цього очолював Управління освіти та науки Вінницької облдержадміністрації. І за цей час став достатньо заможною людиною, і, як стверджували місцеві ЗМІ, навіть придбав елітну нерухомість в Іспанії.

Ігор Івасюк є членом так званого "гуманітарного штабу" експрем’єра Володимира Гройсмана.

Активною членкинею цієї структури є дружина Ігоря Івасюка Ірина Івасюк – депутатка Вінницької облради від партії Гройсмана та директор комунального підприємства "Вінницька міська централізована бібліотечна система".

У серпні минулого року Ірина Івасюк попалася п'яною за кермом, та ще й у комендантську годину. Івасюк пояснювала, що їй, нібито, терміново треба було забрати якісь документи, і тому вона сіла в машину. Пройти огляд на стан сп'яніння вона відмовилася, а погодилася на це лише через дві години після інциденту, після того, як на неї склали протокол.

Як писали ЗМІ, вона через голову облради, свого однопартійця і колишнього прокурора Вінницької області В'ячеслава Соколового намагалася вирішити справу в суді. Та, судячи з усього, політичний спрут Гройсмана не добрався, як мінімум, до деяких вінницьких суддів.

У листопаді 2023 року Вінницький апеляційний суд повернув Івасюк її скаргу та цим самим залишив в силі рішення суду першої інстанції від 10 жовтня, яким Івасюк була визнана винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції). Тоді суд наклав на неї штраф у 17 тисяч гривень та позбавив права керування авто на рік.

Область, яку контролюють однопартійці Гройсмана, "завалила" будівництво укриттів для шкіл за кошти державної субвенції20.02.24, 10:40 • 23036 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

ПолітикаПублікації
Іспанія
Вінниця
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,240.67
Ethereum
$1,596.46