Як не помітити слона: соратник Гройсмана зробив вигляд, що корупції серед підлеглих йому освітян не існує

Заступник голови Вінницької обласної ради, представник "Української стратегії Гройсмана" Ігор Івасюк проігнорував той факт, що декілька керівників закладів освіти регіону причетні до корупційних правопорушень. Про це повідомляє місцеве видання "Ми – Вінничани", пише УНН.

З'ясувалося це під час засідання комісії з щорічної оцінки діяльності керівників закладів, установ, організацій галузі освіти за 2023 рік, на якому Ігор Івасюк, як куратор освітнього напрямку від облради, головував.

Згідно з офіційним повідомленням на сайті Вінницької обласної ради, керівники закладів, установ та організації галузі освіти регіону, які безпосередньо підпорядковуються облраді, виступили перед комісією. Окрім того, були розглянуті результати їхнього тестування.

"За результатами засідань комісія ухвалила рішення, що всі 30 керівників відповідають займаним посадам", - ідеться в повідомленні облради.

Водночас, за інформацією видання, як мінімум четверо з тих, кого заслуховувала комісія, є фігурантами справ, пов’язаних з корупційними правопорушеннями. І по цих справах є вже вироки судів.

Тому, дещо дивним виглядає той факт, що комісія облради на чолі з соратником Гройсмана визнала цих людей гідними займати керівні посади у закладах освіти.

З іншого боку, чому тут дивуватися, якщо Ігор Івасюк, який тепер наглядає за директорами шкіл від імені облради, багато років до цього очолював Управління освіти та науки Вінницької облдержадміністрації. І за цей час став достатньо заможною людиною, і, як стверджували місцеві ЗМІ, навіть придбав елітну нерухомість в Іспанії.

Ігор Івасюк є членом так званого "гуманітарного штабу" експрем’єра Володимира Гройсмана.

Активною членкинею цієї структури є дружина Ігоря Івасюка Ірина Івасюк – депутатка Вінницької облради від партії Гройсмана та директор комунального підприємства "Вінницька міська централізована бібліотечна система".

У серпні минулого року Ірина Івасюк попалася п'яною за кермом, та ще й у комендантську годину. Івасюк пояснювала, що їй, нібито, терміново треба було забрати якісь документи, і тому вона сіла в машину. Пройти огляд на стан сп'яніння вона відмовилася, а погодилася на це лише через дві години після інциденту, після того, як на неї склали протокол.

Як писали ЗМІ, вона через голову облради, свого однопартійця і колишнього прокурора Вінницької області В'ячеслава Соколового намагалася вирішити справу в суді. Та, судячи з усього, політичний спрут Гройсмана не добрався, як мінімум, до деяких вінницьких суддів.

У листопаді 2023 року Вінницький апеляційний суд повернув Івасюк її скаргу та цим самим залишив в силі рішення суду першої інстанції від 10 жовтня, яким Івасюк була визнана винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції). Тоді суд наклав на неї штраф у 17 тисяч гривень та позбавив права керування авто на рік.

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