Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
  •  23807 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
  •  75959 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
  •  104409 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  139939 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  157357 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  145701 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  147699 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  150580 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  165719 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  171417 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует

Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 13:59  •  31828 просмотра

Read in English

Соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует.

Заместитель председателя Винницкого областного совета, представитель "Украинской стратегии Гройсмана" Игорь Ивасюк проигнорировал тот факт, что несколько руководителей учебных заведений региона причастны к коррупционным правонарушениям. Об этом сообщает местное издание "Мы - Винничане", пишет УНН.

Выяснилось это во время заседания комиссии по ежегодной оценке деятельности руководителей учреждений, организаций отрасли образования за 2023 год, на котором Игорь Ивасюк, как куратор образовательного направления от облсовета, председательствовал.

Согласно официальному сообщению на сайте Винницкого областного совета, руководители заведений, учреждений и организации сферы образования региона, которые непосредственно подчиняются облсовету, выступили перед комиссией. Кроме того, были рассмотрены результаты их тестирования.

"По результатам заседаний комиссия приняла решение, что все 30 руководителей соответствуют занимаемым должностям", - говорится в сообщении облсовета.

В то же время, по информации издания, как минимум четверо из тех, кого заслушивала комиссия, являются фигурантами дел, связанных с коррупционными правонарушениями. И по этим делам есть уже приговоры судов.

Поэтому, несколько странным выглядит тот факт, что комиссия облсовета во главе с соратником Гройсмана признала этих людей достойными занимать руководящие должности в учебных заведениях.

С другой стороны, чему тут удивляться, если Игорь Ивасюк, который теперь присматривает за директорами школ от имени облсовета, много лет до этого возглавлял Управление образования и науки Винницкой облгосадминистрации. И за это время стал достаточно состоятельным человеком, и, как утверждали местные СМИ, даже приобрел элитную недвижимость в Испании.

Игорь Ивасюк является членом так называемого "гуманитарного штаба" экс-премьера Владимира Гройсмана.

Активным членом этой структуры является жена Игоря Ивасюка Ирина Ивасюк - депутат Винницкого облсовета от партии Гройсмана и директор коммунального предприятия "Винницкая городская централизованная библиотечная система".

В августе прошлого года Ирина Ивасюк попалась пьяной за рулем, да еще и в комендантский час. Ивасюк объясняла, что ей, якобы, срочно надо было забрать какие-то документы, и поэтому она села в машину. Пройти освидетельствование на состояние опьянения она отказалась, а согласилась на это только через два часа после инцидента, после того, как на нее составили протокол.

Как писали СМИ, она через главу облсовета, своего однопартийца и бывшего прокурора Винницкой области Вячеслава Соколового пыталась решить дело в суде. Но, судя по всему, политический спрут Гройсмана не добрался, как минимум, до некоторых винницких судей.

В ноябре 2023 года Винницкий апелляционный суд вернул Ивасюк ее жалобу и тем самым оставил в силе решение суда первой инстанции от 10 октября, которым Ивасюк была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 130 КУоАП (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции). Тогда суд наложил на нее штраф в 17 тысяч гривен и лишил права управления авто на год.

Область, которую контролируют однопартийцы Гройсмана, "завалила" строительство укрытий для школ за средства государственной субвенции20 февраля 2024, 08:40 • 20554 просмотра

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Политикапубликации
ispaniyaИспания
vinnitsaВинница
Як не помітити слона: соратник Гройсмана зробив вигляд, що корупції серед підлеглих йому освітян не існує
How to ignore an elephant: Hroisman's ally pretends that corruption among his subordinate educators does not exist
Новости по теме

Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует

Соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует.

Политика •   •  31828 просмотра
Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует

Кабмин одобрил законопроект о ратификации соглашения со Словенией по разминированию

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о ратификации соглашения со Словенией о предоставлении более 50 миллионов гривен на гуманитарное разминирование в Украине.

Война •   •  11369 просмотра
Кабмин одобрил законопроект о ратификации соглашения со Словенией по разминированию

Тернопольский ТЦК отреагировал на смерть мужчины, который попал в больницу из центра комплектования

Тернопольское ТЦК обещает содействовать в расследовании смерти 49-летнего мужчины, который потерял сознание на территории Чертковского РТЦК и СП и был доставлен в больницу.

Здоровье •   •  9705 просмотра
Тернопольский ТЦК отреагировал на смерть мужчины, который попал в больницу из центра комплектования

В москве похоронили Алексея Навального: все детали

Алексей Навальный был похоронен в москве в окружении усиленной охраны и большой толпы желающих попрощаться с политиком.

Новости Мира •   •  11282 просмотра
В москве похоронили Алексея Навального: все детали

На Волыни преступная группа с участием инспектора-пограничницы переправили через границу по меньшей мере 168 уклонистов

Преступная группа незаконно переправила по меньшей мере 168 призывников через украинско-польскую границу. В схеме была задействована инспектор пограничной службы, которая пропускала их через пункт пропуска не внося данные в систему.

Криминал и ЧП •   •  11376 просмотра
На Волыни преступная группа с участием инспектора-пограничницы переправили через границу по меньшей мере 168 уклонистов

Дроны используют везде, украинцам сверхважно ими уметь пользоваться - Федоров

Профессионально-технические училища в 7 областях Украины введут новую учебную программу "Оператор гражданских дронов", чтобы научить учеников управлять дронами, которые все чаще используются в сельском хозяйстве, спасательных операциях и для документирования войны.

Общество •   •  12907 просмотра
Дроны используют везде, украинцам сверхважно ими уметь пользоваться - Федоров

В Севастополе снова прогремели взрывы, в Гвардейском из-за "прилета" нет света

В Севастополе снова были слышны взрывы, а в поселке Гвардейское после сообщений об обстрелах пропало электричество.

Война •   •  15505 просмотра
В Севастополе снова прогремели взрывы, в Гвардейском из-за "прилета" нет света

По программе еРобота можно будет получить 330 тыс. грн для высадки одного гектара винограда - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины одобрил предоставление безвозвратных грантов в размере до 330 000 гривен на гектар для посадки садов и виноградников в рамках программы "еРобот", направленной на развитие аграрного сектора.

Экономика •   •  12648 просмотра
По программе еРобота можно будет получить 330 тыс. грн для высадки одного гектара винограда - Шмыгаль

Без всякого блэкаута и без применения графиков отключений: Шмыгаль о второй зиме во время войны

Украина пережила вторую зиму под российским вторжением без отключений или применения аварийных графиков, а энергосистема работает стабильно.

Экономика •   •  12780 просмотра
Без всякого блэкаута и без применения графиков отключений: Шмыгаль о второй зиме во время войны

Рекорд с начала полномасштабного вторжения: в феврале Укрзализныця перевезла 14,5 миллионов тонн грузов

Укрзализныця сообщила, что в феврале 2024 года перевезла рекордные 14,5 млн тонн грузов, что на 30% больше, чем в феврале 2023 года, благодаря слаженной работе и стабильному росту грузопотока.

Война •   •  14875 просмотра
Рекорд с начала полномасштабного вторжения: в феврале Укрзализныця перевезла 14,5 миллионов тонн грузов