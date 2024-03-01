Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует
Киев • УНН
Соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует.
Заместитель председателя Винницкого областного совета, представитель "Украинской стратегии Гройсмана" Игорь Ивасюк проигнорировал тот факт, что несколько руководителей учебных заведений региона причастны к коррупционным правонарушениям. Об этом сообщает местное издание "Мы - Винничане", пишет УНН.
Выяснилось это во время заседания комиссии по ежегодной оценке деятельности руководителей учреждений, организаций отрасли образования за 2023 год, на котором Игорь Ивасюк, как куратор образовательного направления от облсовета, председательствовал.
Согласно официальному сообщению на сайте Винницкого областного совета, руководители заведений, учреждений и организации сферы образования региона, которые непосредственно подчиняются облсовету, выступили перед комиссией. Кроме того, были рассмотрены результаты их тестирования.
"По результатам заседаний комиссия приняла решение, что все 30 руководителей соответствуют занимаемым должностям", - говорится в сообщении облсовета.
В то же время, по информации издания, как минимум четверо из тех, кого заслушивала комиссия, являются фигурантами дел, связанных с коррупционными правонарушениями. И по этим делам есть уже приговоры судов.
Поэтому, несколько странным выглядит тот факт, что комиссия облсовета во главе с соратником Гройсмана признала этих людей достойными занимать руководящие должности в учебных заведениях.
С другой стороны, чему тут удивляться, если Игорь Ивасюк, который теперь присматривает за директорами школ от имени облсовета, много лет до этого возглавлял Управление образования и науки Винницкой облгосадминистрации. И за это время стал достаточно состоятельным человеком, и, как утверждали местные СМИ, даже приобрел элитную недвижимость в Испании.
Игорь Ивасюк является членом так называемого "гуманитарного штаба" экс-премьера Владимира Гройсмана.
Активным членом этой структуры является жена Игоря Ивасюка Ирина Ивасюк - депутат Винницкого облсовета от партии Гройсмана и директор коммунального предприятия "Винницкая городская централизованная библиотечная система".
В августе прошлого года Ирина Ивасюк попалась пьяной за рулем, да еще и в комендантский час. Ивасюк объясняла, что ей, якобы, срочно надо было забрать какие-то документы, и поэтому она села в машину. Пройти освидетельствование на состояние опьянения она отказалась, а согласилась на это только через два часа после инцидента, после того, как на нее составили протокол.
Как писали СМИ, она через главу облсовета, своего однопартийца и бывшего прокурора Винницкой области Вячеслава Соколового пыталась решить дело в суде. Но, судя по всему, политический спрут Гройсмана не добрался, как минимум, до некоторых винницких судей.
В ноябре 2023 года Винницкий апелляционный суд вернул Ивасюк ее жалобу и тем самым оставил в силе решение суда первой инстанции от 10 октября, которым Ивасюк была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 130 КУоАП (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции). Тогда суд наложил на нее штраф в 17 тысяч гривен и лишил права управления авто на год.
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