Як допомогти людині, яка тоне під час відпочинку на воді: алгоритм дій від рятувальників
Київ • УНН
МВС надало алгоритм дій рятувальників при порятунку потопаючої людини. Важливо швидко реагувати, кликати на допомогу, негайно дзвонити 101 або 112, і надавати домедичну допомогу тільки у разі, якщо знаєте, що робити.
Безтурботні миті під час відпочинку біля водойм не завжди закінчуються щасливо. Щоб запобігти трагічним випадкам, важливо не тільки подбати про власну безпеку, а й розуміти, як правильно діяти, якщо поруч тоне людина. У Міністерстві внутрішніх справ поділилися алгоритмом реагування на небезпечну ситуацію від рятувальників, передає УНН.
Деталі
Коли хтось тоне - рахунок йде на секунди. Швидка та обдумана реакція може врятувати життя, наголосили у відомстві.
Тому важливо негайно почати діяти:
- зателефонуйте 101 або 112;
- покличте людей на допомогу (разом більше шансів врятувати потерпілого).
Допоможіть потерпілому триматися на плаву до приїзду надзвичайників: киньте рятувальне коло, пінопласт, дошку або інший предмет, що не тоне та за який можна вхопитися на плаву.
Підпливайте до потерпілого, якщо знаєте, як правильно допомогти:
- підпливайте зі спини, щоби людина у паніці не вчепилася за вас;
- говоріть з потерпілим: пояснюйте, що ви допомагаєте, давайте чіткий алгоритм дій;
- якщо людина панікує, проведіть основою долоні по обличчю потерпілого знизу догори, чипляючи ніс - це допоможе їй заспокоїтися;
- допоможіть перевернутися на спину і попросіть дихати повільно. Після цього підштовхуйте людину ззаду в напрямку берега, підтримуючи на плаву.
Якщо потерпілий вже на березі втратив свідомість і не дихає, викликайте медиків за номером 103.
Надавати першу домедичну допомогу можна лише у випадку, якщо ви добре знаєте, що робити.
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