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Как помочь человеку, который тонет во время отдыха на воде: алгоритм действий от спасателей

Киев • УНН

 • 222 просмотра

МВД предоставило алгоритм действий спасателей при спасении тонущего человека. Важно быстро реагировать, звать на помощь, немедленно звонить 101 или 112, и оказывать домедицинскую помощь только в случае, если знаете, что делать.

Как помочь человеку, который тонет во время отдыха на воде: алгоритм действий от спасателей

Беззаботные мгновения во время отдыха у водоемов не всегда заканчиваются счастливо. Чтобы предотвратить трагические случаи, важно не только позаботиться о собственной безопасности, но и понимать, как правильно действовать, если рядом тонет человек. В Министерстве внутренних дел поделились алгоритмом реагирования на опасную ситуацию от спасателей, передает УНН.

Детали

Когда кто-то тонет - счет идет на секунды. Быстрая и обдуманная реакция может спасти жизнь, отметили в ведомстве.

Поэтому важно немедленно начать действовать:

  • позвоните 101 или 112;
    • позовите людей на помощь (вместе больше шансов спасти пострадавшего).

      Помогите пострадавшему держаться на плаву до приезда чрезвычайников: бросьте спасательный круг, пенопласт, доску или другой предмет, который не тонет и за который можно ухватиться на плаву.

      Подплывайте к пострадавшему, если знаете, как правильно помочь:

      • подплывайте со спины, чтобы человек в панике не вцепился в вас;
        • говорите с пострадавшим: объясняйте, что вы помогаете, давайте четкий алгоритм действий;
          • если человек паникует, проведите основанием ладони по лицу пострадавшего снизу вверх, задевая нос - это поможет ему успокоиться;
            • помогите перевернуться на спину и попросите дышать медленно. После этого подталкивайте человека сзади в направлении берега, поддерживая на плаву.

              Если пострадавший уже на берегу потерял сознание и не дышит, вызывайте медиков по номеру 103.

              Оказывать первую домедицинскую помощь можно только в случае, если вы хорошо знаете, что делать.

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              Лилия Набока

              Лилия Набока

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