Как помочь человеку, который тонет во время отдыха на воде: алгоритм действий от спасателей
Киев • УНН
МВД предоставило алгоритм действий спасателей при спасении тонущего человека. Важно быстро реагировать, звать на помощь, немедленно звонить 101 или 112, и оказывать домедицинскую помощь только в случае, если знаете, что делать.
Беззаботные мгновения во время отдыха у водоемов не всегда заканчиваются счастливо. Чтобы предотвратить трагические случаи, важно не только позаботиться о собственной безопасности, но и понимать, как правильно действовать, если рядом тонет человек. В Министерстве внутренних дел поделились алгоритмом реагирования на опасную ситуацию от спасателей, передает УНН.
Детали
Когда кто-то тонет - счет идет на секунды. Быстрая и обдуманная реакция может спасти жизнь, отметили в ведомстве.
Поэтому важно немедленно начать действовать:
- позвоните 101 или 112;
- позовите людей на помощь (вместе больше шансов спасти пострадавшего).
Помогите пострадавшему держаться на плаву до приезда чрезвычайников: бросьте спасательный круг, пенопласт, доску или другой предмет, который не тонет и за который можно ухватиться на плаву.
Подплывайте к пострадавшему, если знаете, как правильно помочь:
- подплывайте со спины, чтобы человек в панике не вцепился в вас;
- говорите с пострадавшим: объясняйте, что вы помогаете, давайте четкий алгоритм действий;
- если человек паникует, проведите основанием ладони по лицу пострадавшего снизу вверх, задевая нос - это поможет ему успокоиться;
- помогите перевернуться на спину и попросите дышать медленно. После этого подталкивайте человека сзади в направлении берега, поддерживая на плаву.
Если пострадавший уже на берегу потерял сознание и не дышит, вызывайте медиков по номеру 103.
Оказывать первую домедицинскую помощь можно только в случае, если вы хорошо знаете, что делать.
С начала июня в Украине на водоемах произошло 10 инцидентов с детьми: полиция напомнила правила безопасности19.06.25, 14:48 • 2142 просмотра