Як допомогти постраждалим у ДТП: план дій від МОЗ

Цитата

"Зменшення рівня освітлення вулиць, відключення світлофорів та складні погодні умови вже вплинули на безпеку дорожнього руху – кількість ДТП значно збільшилася. Кожен з нас має знати простий алгоритм дій, як допомогти, якщо ви стали свідком ДТП", – зазначили в МОЗ.

Деталі

1. Перед наданням допомоги переконайтеся у відсутності небезпеки для себе;

2. Викличте екстрену медичну допомогу за номером 103;

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3. Підходячи до постраждалого, голосно поставте просте запитання, наприклад, "Ви мене чуєте?". Якщо постраждалий відповість – він у свідомості, а його дихальні шляхи прохідні;

4. Якщо постраждалий в свідомості, скажіть йому, що ви допоможете, екстрена медична допомога вже в дорозі, запитайте, що конкретно його турбує в даний момент;

5. Якщо постраждалий без свідомості – потрібно визначити наявність життєвих показників дихання та критичної кровотечі. Якщо є критична кровотеча, необхідно її зупинити і лише потім виконувати всі подальші дії;

6. Якщо у постраждалого відсутнє дихання – розпочніть проведення серцево-легеневої реанімації;

7. Якщо постраждалий без свідомості, але ознаки життя є – надайте йому стабільного положення, слідкуйте за ознаками життя та чекайте прибуття бригади екстреної медичної допомоги;

8. Пам’ятайте: найчастіше смерть постраждалих внаслідок ДТП настає внаслідок кровотечі та порушення прохідності дихальних шляхів. Під час первинного огляду сконцентруйте увагу саме на цих моментах та за потреби усуньте їх;

9. До приїзду бригади екстреної медичної допомоги уникайте втрати тепла постраждалим – вкрийте його спеціальним термопокривалом або ковдрою. За можливості постраждалий має перебувати на сухій поверхні. Також можна покласти його на ковдру чи термопокривало;

10. Проводьте огляд та надавайте допомогу тільки тоді, коли ви впевнені у своїх діях. Важливо не нашкодити постраждалому;

11. У разі погіршення стану постраждалого до приїзду "швидкої" або виникненні питань щодо алгоритму дій повторно викличте екстреної медичної допомоги.