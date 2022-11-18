Как помочь пострадавшим в ДТП: план действий от Минздрава

Цитата

"Уменьшение уровня освещения улиц, отключение светофоров и сложные погодные условия уже повлияли на безопасность дорожного движения – количество ДТП значительно увеличилось. Каждый из нас должен знать простой алгоритм действий, как помочь, если вы стали свидетелем ДТП", – отметили в Минздраве.

Детали

1. Перед оказанием помощи убедитесь в отсутствии опасности для себя;

2. Вызовите экстренную медицинскую помощь по номеру 103;

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3. Подходя к пострадавшему, громко задайте простой вопрос, например, "Вы меня слышите?". Если пострадавший ответит – он в сознании, а его дыхательные пути проходимы;

4. Если пострадавший в сознании, скажите ему, что вы поможете, экстренная медицинская помощь уже в пути, спросите, что конкретно его беспокоит в данный момент;

5. Если пострадавший без сознания – следует определить наличие жизненных показателей дыхания и критического кровотечения. Если есть критическое кровотечение, нужно его остановить и только потом выполнять все дальнейшие действия;

6. Если у пострадавшего отсутствует дыхание – начните проведение сердечно-легочной реанимации;

7. Если пострадавший без сознания, но признаки жизни есть – придайте ему стабильное положение, следите за признаками жизни и ждите прибытия бригады экстренной медицинской помощи;

8. Помните: чаще всего смерть пострадавших в результате ДТП наступает вследствие кровотечения и нарушения проходимости дыхательных путей. При первичном осмотре сконцентрируйте внимание именно на этих моментах и ​​при необходимости устраните их;

9. До приезда бригады экстренной медицинской помощи избегайте потери тепла пострадавшему – укройте его специальным термопокрывалом или одеялом. По возможности пострадавший должен находиться на сухой поверхности. Также можно положить его на одеяло или термопокрывало.

10. Проводите осмотр и оказывайте помощь только тогда, когда вы уверены в своих действиях. Важно не навредить пострадавшему;

11. При ухудшении состояния пострадавшего до приезда "скорой" или возникновении вопросов алгоритма действий повторно вызовите экстренную медицинскую помощь.