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Як безпечно святкувати Новий рік: поради від ДСНС

Як безпечно святкувати Новий рік: поради від ДСНС

Київ • УНН

 • 63642 перегляди

ДСНС надала рекомендації щодо безпечного святкування Нового року вдома та на вулиці. Правила стосуються використання електроприладів, прикрашання ялинки, поведінки під час тривоги та заборони піротехніки.

Під час святкування новорічної ночі важливо пам’ятати про безпеку. Варто реагувати на сигнали повітряної тривоги та уникати використання заборонених піротехнічних засобів.

Про це пише УНН з посиланням на рекомендації ДСНС.

Деталі

Безпека на кухні

Готуючи святкову вечерю, не залишайте плиту без нагляду. У разі займання жиру не гасіть його водою — накрийте посуд кришкою.

Рушники та серветки повинні знаходитися подалі від плити, щоб уникнути загоряння.

Також пам’ятайте правило: одна розетка — один електроприлад. Перед виходом з дому вимикайте всі кухонні пристрої.

Безпека при прикрашанні ялинки

Прикрашаючи ялинку, ставте її подалі від обігрівачів, камінів і свічок. Закріпіть її, щоб вона не перекинулася.

Використовуйте тільки сертифіковані гірлянди, щоб уникнути короткого замикання.

Не прикрашайте ялинку легкозаймистими матеріалами.

Регулярно зволожуйте ялинку, щоб вона не пересихала і не ставала більш вразливою до загорянь.

Безпека на вулиці

Під час зимових прогулянок одягайтеся тепло, використовуйте шарф, шапку, рукавички та взуття з рельєфною підошвою, щоб уникнути переохолодження та травм.

Не забудьте взяти з собою гарячий чай для підтримки тепла. І, що найголовніше, не виходьте на замерзлу водойму, якщо немає впевненості в міцності льоду.

Заборона на використання піротехніки

Пам’ятайте, що використання та розповсюдження салютів, феєрверків і петард заборонено законом. Ці піротехнічні засоби можуть призвести до пожеж, травм та інших небезпечних ситуацій.

Розкажіть про це дітям, щоб уникнути небажаних наслідків.

Підготовка до надзвичайних ситуацій

Будьте уважні: завжди майте на поготові вогнегасник та перевіряйте доступ до екстрених виходів у разі надзвичайної ситуації. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги та завжди пам’ятайте, що у разі небезпеки необхідно викликати екстрені служби за номерами 101, 102 або 112.

Також ДСНС України побажала усім безпечних свят.

Нагадаємо

Правоохоронці затримуватимуть та доставлятимуть до відділів для з’ясування обставин людей, які в новорічну ніч будуть перебувати під час комендантської години на вулицях. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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