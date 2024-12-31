Как безопасно праздновать Новый год: советы от ГСЧС
Киев • УНН
ГСЧС предоставила рекомендации по безопасному празднованию Нового года дома и на улице. Правила касаются использования электроприборов, украшения елки, поведения во время тревоги и запрета пиротехники.
Во время празднования новогодней ночи важно помнить о безопасности. Стоит реагировать на сигналы воздушной тревоги и избегать использования запрещенных пиротехнических средств.
Об этом пишет УНН со ссылкой на рекомендации ГСЧС.
Детали
Безопасность на кухне
Готовя праздничный ужин, не оставляйте плиту без присмотра. В случае воспламенения жира не тушите его водой - накройте посуду крышкой.
Полотенца и салфетки должны находиться подальше от плиты, чтобы избежать возгорания.
Также помните правило: одна розетка - один электроприбор. Перед выходом из дома выключайте все кухонные устройства.
Безопасность при украшении елки
Украшая елку, ставьте ее подальше от обогревателей, каминов и свечей. Закрепите ее, чтобы она не опрокинулась.
Используйте только сертифицированные гирлянды, чтобы избежать короткого замыкания.
Не украшайте елку легковоспламеняющимися материалами.
Регулярно увлажняйте елку, чтобы она не пересыхала и не становилась более уязвимой к возгораниям.
Безопасность на улице
Во время зимних прогулок одевайтесь тепло, используйте шарф, шапку, перчатки и обувь с рельефной подошвой, чтобы избежать переохлаждения и травм.
Не забудьте взять с собой горячий чай для поддержания тепла. И, что самое главное, не выходите на замерзший водоем, если нет уверенности в прочности льда.
Запрет на использование пиротехники
Помните, что использование и распространение салютов, фейерверков и петард запрещено законом. Эти пиротехнические средства могут привести к пожарам, травмам и другим опасным ситуациям.
Расскажите об этом детям, чтобы избежать нежелательных последствий.
Подготовка к чрезвычайным ситуациям
Будьте внимательны: всегда имейте наготове огнетушитель и проверяйте доступ к экстренным выходам в случае чрезвычайной ситуации. Реагируйте на сигналы воздушной тревоги и всегда помните, что в случае опасности необходимо вызвать экстренные службы по номерам 101, 102 или 112.
Также ГСЧС Украины пожелала всем безопасных праздников.
Напомним,
Правоохранители будут задерживать и доставлять в отделы для выяснения обстоятельств людей, которые в новогоднюю ночь будут находиться во время комендантского часа на улицах.