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Как безопасно праздновать Новый год: советы от ГСЧС

Как безопасно праздновать Новый год: советы от ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 9805 просмотра

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ГСЧС предоставила рекомендации по безопасному празднованию Нового года дома и на улице. Правила касаются использования электроприборов, украшения елки, поведения во время тревоги и запрета пиротехники.

Во время празднования новогодней ночи важно помнить о безопасности. Стоит реагировать на сигналы воздушной тревоги и избегать использования запрещенных пиротехнических средств.

Об этом пишет УНН со ссылкой на рекомендации ГСЧС.

Детали

Безопасность на кухне

Готовя праздничный ужин, не оставляйте плиту без присмотра. В случае воспламенения жира не тушите его водой - накройте посуду крышкой.

Полотенца и салфетки должны находиться подальше от плиты, чтобы избежать возгорания.

Также помните правило: одна розетка - один электроприбор. Перед выходом из дома выключайте все кухонные устройства.

Безопасность при украшении елки

Украшая елку, ставьте ее подальше от обогревателей, каминов и свечей. Закрепите ее, чтобы она не опрокинулась.

Используйте только сертифицированные гирлянды, чтобы избежать короткого замыкания.

Не украшайте елку легковоспламеняющимися материалами.

Регулярно увлажняйте елку, чтобы она не пересыхала и не становилась более уязвимой к возгораниям.

Безопасность на улице

Во время зимних прогулок одевайтесь тепло, используйте шарф, шапку, перчатки и обувь с рельефной подошвой, чтобы избежать переохлаждения и травм.

Не забудьте взять с собой горячий чай для поддержания тепла. И, что самое главное, не выходите на замерзший водоем, если нет уверенности в прочности льда.

Запрет на использование пиротехники

Помните, что использование и распространение салютов, фейерверков и петард запрещено законом. Эти пиротехнические средства могут привести к пожарам, травмам и другим опасным ситуациям.

Расскажите об этом детям, чтобы избежать нежелательных последствий.

Подготовка к чрезвычайным ситуациям

Будьте внимательны: всегда имейте наготове огнетушитель и проверяйте доступ к экстренным выходам в случае чрезвычайной ситуации. Реагируйте на сигналы воздушной тревоги и всегда помните, что в случае опасности необходимо вызвать экстренные службы по номерам 101, 102 или 112.

Также ГСЧС Украины пожелала всем безопасных праздников.

Напомним,

Правоохранители будут задерживать и доставлять в отделы для выяснения обстоятельств людей, которые в новогоднюю ночь будут находиться во время комендантского часа на улицах. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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