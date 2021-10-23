Я й уявити собі не могла, що він анексує Крим: Меркель ще 20 років тому усвідомила наявність серйозних розбіжностей з Путіним

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 22688 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 91431 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 137199 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 121460 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 128864 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 92820 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 79227 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 175870 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87998 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 271627 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.2м/с
88%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 47741 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 55668 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 11543 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 20101 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 36650 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 141434 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 175898 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 271650 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 440384 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 427455 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 702 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 30504 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 36135 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 36671 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 37756 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Я й уявити собі не могла, що він анексує Крим: Меркель ще 20 років тому усвідомила наявність серйозних розбіжностей з Путіним

Київ • УНН

 • 20920 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що ще в 2001 році під час виступу президента Росії Володимира Путіна в Бундестазі зрозуміла, що у неї є серйозні розбіжності з главою РФ. Про це вона сказала в інтерв'ю газеті Suddeutsche Zeitung, передає УНН.

Я й уявити собі не могла, що він анексує Крим: Меркель ще 20 років тому усвідомила наявність серйозних розбіжностей з Путіним

Деталі

Вона уточнила, що в той час як для Путіна розпад СРСР є сумним фактом, в ФРН, навпаки, раді в зв'язку з закінченням холодної війни, а також підтримують німецьку і європейську єдність.

"Але при вступі на посаду я й уявити собі не могла, що він анексує Крим і що на сході України - практично поруч з Євросоюзом - дійде до таких військових зіткнень", - сказала канцлер.

Меркель додала, що роль Німеччини в світі стає незначною, незважаючи на те що це багата держава. Вона вважає, що до цього призвело "повна зміна балансу сил".

"Коли я стала канцлером, ВВП Китаю, що становив 2,3 трлн доларів, був дещо нижчим, ніж у Німеччині з її 2,8 трлн доларів. Сьогодні ВВП Китаю складає 14,7 трлн доларів, а наш збільшився до 3,8 трлн доларів", - сказала політик.

У зв'язку з цим Німеччині слід стратегічно, розумно вибудовувати свої відносини, боротися за те, щоб і надалі зберегти своє значення, наголосила Меркель.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бояться підняти голову: Путін заявив, що Україною керує "агресивна націоналістична меншість"

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68