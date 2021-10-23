Я й уявити собі не могла, що він анексує Крим: Меркель ще 20 років тому усвідомила наявність серйозних розбіжностей з Путіним

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Вона уточнила, що в той час як для Путіна розпад СРСР є сумним фактом, в ФРН, навпаки, раді в зв'язку з закінченням холодної війни, а також підтримують німецьку і європейську єдність.

"Але при вступі на посаду я й уявити собі не могла, що він анексує Крим і що на сході України - практично поруч з Євросоюзом - дійде до таких військових зіткнень", - сказала канцлер.

Меркель додала, що роль Німеччини в світі стає незначною, незважаючи на те що це багата держава. Вона вважає, що до цього призвело "повна зміна балансу сил".

"Коли я стала канцлером, ВВП Китаю, що становив 2,3 трлн доларів, був дещо нижчим, ніж у Німеччині з її 2,8 трлн доларів. Сьогодні ВВП Китаю складає 14,7 трлн доларів, а наш збільшився до 3,8 трлн доларів", - сказала політик.

У зв'язку з цим Німеччині слід стратегічно, розумно вибудовувати свої відносини, боротися за те, щоб і надалі зберегти своє значення, наголосила Меркель.

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