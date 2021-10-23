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Я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым: Меркель еще 20 лет назад осознала наличие серьезных разногласий с Путиным

Киев • УНН

 • 20920 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что еще в 2001 году во время выступления президента России Владимира Путина в Бундестаге поняла, что у нее есть серьезные разногласия с главой РФ. Об этом она сказала в интервью газете Suddeutsche Zeitung, передает УНН.

Я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым: Меркель еще 20 лет назад осознала наличие серьезных разногласий с Путиным

Детали

Она уточнила, что в то время как для Путина распад СССР является печальным фактом, в ФРГ, наоборот, рады в связи с окончанием холодной войны, а также поддерживают немецкое и европейское единство.

"Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и на востоке Украины - практически рядом с Евросоюзом - дойдет до таких военных столкновений", - сказала канцлер.

Меркель добавила, что роль Германии в мире становится незначительной, несмотря на то что это богатое государство. Она считает, что к этому привело "полное изменение баланса сил".

"Когда я стала канцлером, ВВП Китая составил 2,3 трлн долларов, что было несколько ниже, чем в Германии с ее 2,8 трлн долларов. Сегодня ВВП Китая составляет 14,7  трлн долларов, а наш увеличился до 3,8 трлн долларов ", - сказала политик.

В связи с этим Германии следует стратегически, разумно выстраивать свои отношения, бороться за то, чтобы и в дальнейшем сохранить свое значение, подчеркнула Меркель.

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