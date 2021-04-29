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Я рік борюся з COVID-19, а вони рік борються зі мною – Степанов про збір підписів за його відставку

Київ • УНН

 • 20335 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у ефірі політичного ток-шоу “Народ проти” з Наташею Влащенко прокоментував збір підписів нардепами за його відставку. Про це пише УНН.

Цитата

“З травня минулого року я, як міністр охорони здоров’я, жив у тому, що хтось збирав підписи: „треба його відправити у відставку“. Все це супроводжувалося словами „провал“: спочатку провал боротьби з ковідом, потім провал тестування, потім не такий карантин, потім треба інший вводити, потім не такі вакцини привозили, друга партія теж не така. (...) Так у нас відбувається: я рік борюся з COVID-19, а вони рік борються зі мною”, — зазначив Степанов.

Деталі

Очільник МОЗ вважає, що за рік попри кризові умови COVID-19 медична система зробила значний стрибок.

“Це все завдяки нашим лікарям, епідеміологам, нашому середньому медичному персоналу, нашим сестрам. Тут навіть якщо говорити про тестування, спроможність системи робити ПЛР-тестування збільшена у 400 разів! У нас на пік третьої хвилі пандемії на кисні перебувало 44 тисячі пацієнтів, які потребували кисневої підтримки, а рік тому вся наша система мала 3,5 тисячі ліжок з киснем. І все це ми зробили за рік в умовах постійного відправляння міністра МОЗ у відставку”, — зауважив Степанов.

Доповнення

Відзначимо, лідерка партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко вважає, що проти очільника МОЗ Максима Степанова почали збирати підписи особи, які працюють на гранти з-за кордону, щойно він виступив проти реформи колишньої в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. 

Нагадаємо, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, менше ніж за рік протистояння пандемії COVID-19 кількість ліжко-місць для хворих коронавірусною інфекцією вдалося збільшити з 3500 до 60 000, з яких 56 000 приєднані до кисню (станом на березень 2020 року їхня кількість становила всього лише 3500 штук). 

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