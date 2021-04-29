Я год борюсь с COVID-19, а они год борются со мной - Степанов о сборе подписей за его отставку

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“С мая прошлого года я, как министр здравоохранения, жил в том, что кто-то собирал подписи:” надо его отправить в отставку “. Все это сопровождалось словами „провал“: сначала провал борьбы с ковидом, потом провал тестирования, потом не такой карантин, потом надо другой вводить, потом не такие вакцины привозили, вторая партия тоже не так. (...) Так у нас происходит: я год борюсь с COVID-19, а они год борются со мной ”, - отметил Степанов.

Детали

Глава Минздрава считает, что за год несмотря на кризисные условия COVID-19 медицинская система сделала значительный скачок.

“Это все благодаря нашим врачам, эпидемиологам, нашему среднему медицинскому персоналу, нашим сестрам. Здесь даже если говорить о тестировании, способность системы делать ПЦР-тестирование увеличена в 400 раз! У нас на пик третьей волны пандемии на кислороде находилось 44 000 пациентов, нуждающихся в кислородной поддержки, а год назад вся наша система имела 3,5 тысячи коек с кислородом. И все это мы сделали за год в условиях постоянного отправления министра здравоохранения в отставку”, - отметил Степанов.

Дополнение

Отметим, лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко считает , что против главы Минздрава Максима Степанова начали собирать подписи лица, работающие на гранты из-за рубежа, как только он выступил против реформы бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Напомним, по информации Министерства здравоохранения, меньше чем за год противостояния пандемии COVID-19 количество койко-мест для больных Коронавирусная инфекцией удалось увеличить с 3500 до 60 000, из которых 56 000 присоединены к кислороду (по состоянию на март 2020 их количество составляла всего лишь 3500 штук).