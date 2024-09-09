Я підтримую дозвіл Україні вражати російські військові цілі - Грем
Київ • УНН
Сенатор Ліндсі Грем підтримує надання Україні ракет ATACMS для ударів по військових цілях РФ. Він вважає, що це допоможе відтіснити росіян зі Сходу та краще захистити українські території.
Сенатор Ліндсі Грем заявив, що підтримує надання дозволу Україні застосувати ракети ATACMS по території рф, адже це допоможе відтіснити росіян зі Сходу. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає УНН.
Я підтримую дозвіл Україні вражати російські військові цілі, які завдають такої шкоди, вражати склади. Я хотів би допомогти переконатись, що Україна може тримати території у Курську та краще захищати Схід. Якщо ми знімемо обмеження на ракети, я гадаю це допоможе відтіснити росіян зі Сходу
За його словами, найкращий спосіб перемогти у цій війні, надати Україні всю необхідну зброю перед наступним роком.
Нагадаємо
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що росія відвела свої літаки, які використовуються для завдання авіаударів по Україні, із зони дії ATACMS, і наголосив, що Україна має безліч способів бити вглиб рф, включаючи безпілотники.