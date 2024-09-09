Я поддерживаю разрешение Украине поражать российские военные цели - Грэм

Сенатор Линдси Грэм заявил, что поддерживает предоставление разрешения Украине применить ракеты ATACMS по территории рф, ведь это поможет оттеснить россиян с Востока. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Я поддерживаю разрешение Украине поражать российские военные цели, которые наносят такой вред, поражать склады. Я хотел бы помочь убедиться, что Украина может держать территории в Курске и лучше защищать Восток. Если мы снимем ограничения на ракеты, я думаю это поможет оттеснить россиян с Востока - сказал Грэм.

По его словам, лучший способ победить в этой войне, предоставить Украине все необходимое оружие перед следующим годом.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что россия отвела свои самолеты, которые используются для нанесения авиаударов по Украине, из зоны действия ATACMS, и подчеркнул, что Украина имеет множество способов бить вглубь рф, включая беспилотники.