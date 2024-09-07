Голова Пентагону відповів про ATACMS: Україна має безліч способів бити вглиб рф, включаючи дрони
Київ • УНН
Міністр оборони США заявив, що росія відвела свої літаки із зони дії ATACMS. Остін наголосив, що Україна має безліч способів атакувати стратегічні цілі, включаючи безпілотники.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що росія відвела свої літаки, які використовуються для завдання авіаударів по Україні, із зони дії ATACMS, і наголосив, що Україна має безліч способів бити вглиб рф, включаючи безпілотники, повідомляє DW, пише УНН.
Деталі
"Я не вірю, що одна конкретна можливість матиме вирішальне значення", - заявив у кулуарах засідання контактної групи по Україні на авіабазі Рамштайн у Німеччині 6 вересня міністр оборони США Ллойд Остін.
За словами голови Пентагону, поточна ситуація серед іншого показала, що росія вже відвела свої літаки, які використовуються для завдання авіаударів по Україні, із зони дії американських далекобійних ракет ATACMS.
У той же час Остін, як вказує видання, ухилився від відповіді на запитання про використання ракет ATACMS для ударів по інших стратегічних цілях у глибині рф. Україна має безліч способів атакувати подібні цілі, у тому числі за допомогою безпілотників, сказав очільник міноборони США.
"Думаю, що в найближчому майбутньому ми продовжимо концентруватися на наданні допомоги Україні в ефективному захисті її території", - резюмував він.
Нагадаємо
Сполучені Штати пояснили, що не дають дозвіл на застосування західної далекобійної зброї для ударів вглиб росії з кількох причин, у тому числі через невелику кількість далекобійних ракет ATACMS.