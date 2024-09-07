Глава Пентагона ответил о ATACMS: Украина имеет множество способов бить вглубь рф, включая дроны

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что россия отвела свои самолеты, которые используются для нанесения авиаударов по Украине, из зоны действия ATACMS, и отметил, что Украина имеет множество способов бить вглубь рф, включая беспилотники, сообщает DW, пишет УНН.

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"Я не верю, что одна конкретная возможность будет иметь решающее значение", - заявил в кулуарах заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 6 сентября министр обороны США Ллойд Остин.

По словам главы Пентагона, текущая ситуация среди прочего показала, что россия уже отвела свои самолеты, которые используются для нанесения авиаударов по Украине, из зоны действия американских дальнобойных ракет ATACMS.

В то же время Остин, как указывает издание, уклонился от ответа на вопрос об использовании ракет ATACMS для ударов по другим стратегическим целям в глубине РФ. Украина имеет множество способов атаковать подобные цели, в том числе с помощью беспилотников, сказал глава минобороны США.

"Думаю, что в ближайшем будущем мы продолжим концентрироваться на оказании помощи Украине в эффективной защите ее территории", - резюмировал он.

Напомним

Соединенные Штаты объяснили, что не дают разрешение на применение западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России по нескольким причинам, в том числе из-за небольшого количества дальнобойных ракет ATACMS.