Я особисто підстав скасування матчу "Україна-Швейцарія" так і не зрозумів - Жан Беленюк

"Авжеж, я за те, що матч треба було б догравати. Я особисто не зрозумів, на якій основі був винесений такий вердикт. Треба зрозуміти причину, чому заборонили", - сказав він, адже навіть головний санітарний лікар Люцерну констатував, що наша команда дотримувалася усіх карантинних норм.

Беленюк вважає, що матч міг би відбутися, бо наша команда мала достатню кількість здорових гравців для виходу на поле.

"Це прецедент для УЄФА. Я бачив інформацію у ЗМІ про те, що наші гравці захворіли на "ковід", і я думав, що місцева влада таким чином переживала за своїх. Але ж гравці, які хворіють – вони лікуються, вони не виходять на поле. Для мене це було достатньо не зрозумілим рішенням, бо в такому контексті я вперше чую про відміну матчу безпосередньо перед самим матчем, тому треба зясувати усі ці моменти і я думаю що у разі якогось неадекватного рішення, можна буде апелювати", - сказав він.

Як писав УНН, за словами головного тренера національної збірної Андрія Шевченка, Україна зробила все, щоб матч зі Швейцарією відбувся.

18 листопада в УАФ офіційно заявляли, що були готові грати і мали для цього не менше 13 здорових футболістів збірної.

Томас Грімм сказав, що рішення влади Люцерну про скасування поєдинку було помилковим.