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Я лично оснований отмены матча "Украина-Швейцария" так и не понял - Жан Беленюк

Я лично оснований отмены матча "Украина-Швейцария" так и не понял - Жан Беленюк

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Известный украинский спортсмен, а ныне депутат Жан Беленюк решение об отмене матча "Украина-Швейцария" считает неприятным прецедентом. Об этом он рассказал в комментарии УНН, как болельщик национальной сборной по футболу.

"Конечно, я за то, что матч надо было бы доигрывать. Я лично не понял, на какой основе был вынесен такой вердикт. Надо понять причину, почему запретили", - сказал он, ведь даже главный санитарный врач Люцерна констатировал, что наша команда придерживалась всех карантинных норм.

Беленюк считает, что матч мог бы состояться, потому что наша команда имела достаточное количество здоровых игроков для выхода на поле.

"Это прецедент для УЕФА. Я видел информацию в СМИ о том, что наши игроки заболели "ковидом", и я думал, что местные власти таким образом переживали за своих. Но игроки, которые болеют - они лечатся, они не выходят на поле. Для меня это было достаточно непонятным решением, потому что в таком контексте я впервые слышу об отмене матча непосредственно перед самым матчем, поэтому надо выяснить все эти моменты, и я думаю, что в случае какого-то неадекватного решения, можно будет апеллировать", - сказал он.

Как писал УНН, по словам главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко, Украина сделала все, чтобы матч со Швейцарией состоялся.

18 ноября в УАФ официально заявляли, что были готовы играть и имели для этого не менее 13 здоровых футболистов сборной.

Томас Гримм сказал, что решение властей Люцерна об отмене поединка было ошибочным.

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