WSJ: влада США розширила розслідування відносно губернатора Нью-Йорка

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 7334 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 28347 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 79521 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 163891 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 196607 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 175241 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 168068 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114638 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89243 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 227378 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 52964 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 65424 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 74472 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 91278 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 32361 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 195110 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 227373 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 317198 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 480377 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 463004 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 3224 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 32402 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 45770 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 50295 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 50069 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

WSJ: влада США розширила розслідування відносно губернатора Нью-Йорка

Київ • УНН

 • 14893 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Влада США розширила кримінальне розслідування відносно губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо. Про це повідомила в середу газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає УНН.

WSJ: влада США розширила розслідування відносно губернатора Нью-Йорка

Що відомо

Спільне розслідування ФБР і прокуратури Брукліна має намір з’ясувати, чи користувався губернатор службовим становищем для забезпечення своїх помічників і молодшого брата — ведучого телекомпанії CNN Кріса Куомо — пріоритетним доступом до тестів на коронавірус.

Джерела видання раніше повідомляли, що аналізи молодшого Куомо і деяких помічників губернатора в умовах гострої нестачі тестів в березні і квітні 2020 року в першочерговому порядку проходили перевірку в лабораторії. Як зазначає The Wall Street Journal, слідчі останнім часом провели бесіди з декількома представниками офісу губернатора, які були причетні до програми тестування на коронавірус.

Що передувало

У лютому поточного року ФБР і прокуратура Брукліна почали розслідування відносно адміністрації Куомо, підозрюваного в приховуванні справжньої кількості жертв COVID-19 в будинках для людей похилого віку штату навесні і влітку минулого року. Приводом для початку розслідування стало визнання найближчій помічниці Куомо Мелісси Дерозьє, яка розповіла 10 лютого на приватній зустрічі з місцевими законодавцями-демократами про те, що адміністрація штату перешкоджала наданню таких даних, коли вони були офіційно затребувані в серпні відповідними американськими службами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Франції засуджений за зґвалтування мер продовжує керувати містом з-за ґрат

Інші скандали з Куомо

Це вже не перший гучний скандал за останні місяці, в якому опинився замішаний губернатор. Профільний комітет нижньої палати законодавчих зборів штату Нью-Йорк в березні почав розгляд після того, як кілька жінок виступили зі звинуваченнями в неналежній поведінці на адресу губернатора. Куомо заперечує звинувачення на свою адресу і заявляє, що не має наміру йти у відставку.

У 2020 році Куомо користувався великою популярністю в США, оскільки вважалося, що він ефективно організував в штаті боротьбу з поширенням інфекції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27