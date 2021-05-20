WSJ: влада США розширила розслідування відносно губернатора Нью-Йорка

Що відомо

Спільне розслідування ФБР і прокуратури Брукліна має намір з’ясувати, чи користувався губернатор службовим становищем для забезпечення своїх помічників і молодшого брата — ведучого телекомпанії CNN Кріса Куомо — пріоритетним доступом до тестів на коронавірус.

Джерела видання раніше повідомляли, що аналізи молодшого Куомо і деяких помічників губернатора в умовах гострої нестачі тестів в березні і квітні 2020 року в першочерговому порядку проходили перевірку в лабораторії. Як зазначає The Wall Street Journal, слідчі останнім часом провели бесіди з декількома представниками офісу губернатора, які були причетні до програми тестування на коронавірус.

Що передувало

У лютому поточного року ФБР і прокуратура Брукліна почали розслідування відносно адміністрації Куомо, підозрюваного в приховуванні справжньої кількості жертв COVID-19 в будинках для людей похилого віку штату навесні і влітку минулого року. Приводом для початку розслідування стало визнання найближчій помічниці Куомо Мелісси Дерозьє, яка розповіла 10 лютого на приватній зустрічі з місцевими законодавцями-демократами про те, що адміністрація штату перешкоджала наданню таких даних, коли вони були офіційно затребувані в серпні відповідними американськими службами.

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Інші скандали з Куомо

Це вже не перший гучний скандал за останні місяці, в якому опинився замішаний губернатор. Профільний комітет нижньої палати законодавчих зборів штату Нью-Йорк в березні почав розгляд після того, як кілька жінок виступили зі звинуваченнями в неналежній поведінці на адресу губернатора. Куомо заперечує звинувачення на свою адресу і заявляє, що не має наміру йти у відставку.

У 2020 році Куомо користувався великою популярністю в США, оскільки вважалося, що він ефективно організував в штаті боротьбу з поширенням інфекції.