WSJ: власти США расширили расследование в отношении губернатора Нью-Йорка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Власти США расширили уголовное расследование в отношении губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНН.
Что известно
Совместное расследование ФБР и прокуратуры Бруклина намерено выяснить, пользовался губернатор служебным положением для обеспечения своих помощников и младшего брата — ведущего телекомпании CNN Криса Куомо — приоритетным доступом к тестам на коронавирус.
Источники ранее сообщали, что анализы младшего Куомо и некоторых помощников губернатора в условиях острой нехватки тестов в марте и апреле 2020 году в первоочередном порядке проходили проверку в лаборатории. Как отмечает The Wall Street Journal, следователи последнее время провели беседы с несколькими представителями офиса губернатора, причастных к программе тестирования на коронавирус.
Что предшествовало
В феврале текущего года ФБР и прокуратура Бруклина начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемого в сокрытии истинной количества жертв COVID-19 в домах престарелых штата весной и летом прошлого года. Поводом для начала расследования стало признание ближайшей помощницы Куомо Мелиссы Дерозье, которая рассказала 10 февраля на частной встрече с местными законодателями-демократами о том, что администрация штата препятствовала предоставлению таких данных, когда они были официально востребованы в августе соответствующими американскими службами.
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Другие скандалы с Куомо
Это уже не первый громкий скандал за последние месяцы, в котором оказался замешан губернатор. Профильный комитет нижней палаты законодательного собрания штата Нью-Йорк в марте начал рассмотрение после того, как несколько женщин выступили с обвинениями в неподобающем поведении в адрес губернатора. Куомо отрицает обвинения в свой адрес и заявляет, что не намерен уходить в отставку.
В 2020 году Куомо пользовался большой популярностью в США, поскольку считалось, что он эффективно организовал в штате борьбу с распространением инфекции.