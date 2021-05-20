WSJ: власти США расширили расследование в отношении губернатора Нью-Йорка

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 45624 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 92413 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 106312 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 275147 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 159247 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 430258 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 327226 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 219585 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247062 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256553 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.4м/с
66%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 28157 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 54987 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 39912 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 21527 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 17080 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 40464 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 55531 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 160649 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 275147 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 430258 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 19926 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 28388 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 57680 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 81126 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 65699 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

WSJ: власти США расширили расследование в отношении губернатора Нью-Йорка

Киев • УНН

 • 14893 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Власти США расширили уголовное расследование в отношении губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНН.

WSJ: власти США расширили расследование в отношении губернатора Нью-Йорка

Что известно

Совместное расследование ФБР и прокуратуры Бруклина намерено выяснить, пользовался губернатор служебным положением для обеспечения своих помощников и младшего брата — ведущего телекомпании CNN Криса Куомо — приоритетным доступом к тестам на коронавирус.

Источники ранее сообщали, что анализы младшего Куомо и некоторых помощников губернатора в условиях острой нехватки тестов в марте и апреле 2020 году в первоочередном порядке проходили проверку в лаборатории. Как отмечает The Wall Street Journal, следователи последнее время провели беседы с несколькими представителями офиса губернатора, причастных к программе тестирования на коронавирус.

Что предшествовало

В феврале текущего года ФБР и прокуратура Бруклина начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемого в сокрытии истинной количества жертв COVID-19 в домах престарелых штата весной и летом прошлого года. Поводом для начала расследования стало признание ближайшей помощницы Куомо Мелиссы Дерозье, которая рассказала 10 февраля на частной встрече с местными законодателями-демократами о том, что администрация штата препятствовала предоставлению таких данных, когда они были официально востребованы в августе соответствующими американскими службами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Франции осужденный за изнасилование мэр продолжает управлять городом из-за решетки

Другие скандалы с Куомо

Это уже не первый громкий скандал за последние месяцы, в котором оказался замешан губернатор. Профильный комитет нижней палаты законодательного собрания штата Нью-Йорк в марте начал рассмотрение после того, как несколько женщин выступили с обвинениями в неподобающем поведении в адрес губернатора. Куомо отрицает обвинения в свой адрес и заявляет, что не намерен уходить в отставку.

В 2020 году Куомо пользовался большой популярностью в США, поскольку считалось, что он эффективно организовал в штате борьбу с распространением инфекции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,637.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.12