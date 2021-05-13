У Франції засуджений за зґвалтування мер продовжує керувати містом з-за ґрат
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У французькому місті Дравей мера нещодавно засудили за зґвалтування і сексуальні домагання, але він досі продовжує керувати містом з-за ґрат. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
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63-річний Жорж Трон подав апеляцію та отримав дозвіл на продовження виконання обов‘язків мера перебуваючи у в'язниці.
Це спричинило невдоволення серед населення міста. Тому у вівторок група місцевих активістів провела чергову акцію протесту у Дравеї, закликаючи усунути Трона з посади мера.
Активісти одягнули маски курей і звинуватили місцевих політиків у боягузтві з цього приводу.
Видання нагадує, що справа проти Трона розпочалася більше десяти років тому, коли він був змушений подати у відставку з посади молодшого міністра уряду після звинувачень у зґвалтуванні та сексуальному домаганні щодо двох колишніх співробітників.
На попередньому судовому засіданні його виправдали, але в лютому цього року йому було призначено п'ятирічне покарання, два роки з якого - умовні. Також йому заборонили обіймати державні посади протягом шести років.
За словами місцевих політиків, апеляція Трона на його засудження означає, що він вважається невинним до винесення остаточного вироку, тому він зміг продовжувати свої обов'язки мера з-за грат.
Оскільки в лютому він був ув'язнений, Трон продовжував приймати участь на засіданнях міської ради, де протягом двох сесій зачитувалися заяви від його імені.
Заступник ув’язненого мера став на захист Трона. Він зазначив, що поки не буде доказів протилежного, Трон все ще є міським головою.
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