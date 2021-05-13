Во Франции осужденный за изнасилование мэр продолжает управлять городом из-за решетки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Во французском городе Дравей мэра недавно осудили за изнасилование и сексуальные домогательства, но он до сих пор продолжает руководить городом из-за решетки. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.
Детали
63-летний Жорж Трон подал апелляцию и получил разрешение на продолжение выполнения обязанностей мэра находясь в тюрьме.
Это вызвало недовольство среди населения города. Поэтому во вторник группа местных активистов провела очередную акцию протеста в Дравее, призывая устранить Трона с поста мэра.
Активисты одели маски кур и обвинили местных политиков в трусости по этому поводу.
Издание напоминает, что дело против Трона началась более десяти лет назад, когда он был вынужден подать в отставку с должности младшего министра правительства после обвинений в изнасиловании и сексуальном домогательстве в отношении двух бывших сотрудников.
На судебном заседании его оправдали, но в феврале этого года ему было назначено пятилетнее наказание, два года из которого - условные. Также ему запретили занимать государственные должности в течение шести лет.
По словам местных политиков, апелляция Трона на его осуждение означает, что он считается невиновным до вынесения окончательного приговора, поэтому он смог продолжать свои обязанности мэра из-за решетки.
Поскольку в феврале он был заключен, Трон продолжал принимать участие в заседаниях городского совета, где в течение двух сессий зачитывались заявления от его имени.
Заместитель заключенного мэра стал на защиту Трона. Он отметил, что пока не будет доказательств противного, Трон все еще является городским головой.
Дополним
В Конгрессе США расследуют обвинения в сексуальных преступлениях бывшего соратника Трампа губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Президент США Джо Байден призвал говорить об отставке Куомо после окончания расследования.