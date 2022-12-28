WSJ: США розглядають нові заходи щодо мандрівників із Китаю через коронавірус

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Американські чиновники, як зазначено, відмовилися докладно розповісти, яку політику розглядає адміністрація, але вказали на Японію та Малайзію як на потенційні моделі заходів, які можуть бути вжиті.

«США дотримуються наукових даних і порад експертів у галузі охорони громадського здоров'я, консультуються з партнерами і розглядають можливість ухвалення аналогічних кроків, які ми можемо зробити для захисту американського народу», - сказав один з американських чиновників.

Це відбувається на тлі того, як продаж авіаквитків з Китаю різко зріс після рішення Пекіна вперше майже за три роки відкрити кордони для міжнародних поїздок. Китайці, які живуть за кордоном, також почали планувати поїздки до Китаю для возз'єднання сімей на Місячний Новий рік. За даними Trip.com Group, у вівторок вранці продаж квитків зріс більш ніж у чотири рази порівняно з попереднім днем.

У вівторок прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна вимагатиме негативного результату тесту на COVID-19 після прибуття для мандрівників із Китаю через швидке поширення там вірусу. Японський уряд також планує обмежити збільшення кількості рейсів до Китаю, запит на які роблять авіакомпанії.

Італія раніше запровадила правило, аналогічне японському, для відвідувачів аеропорту Мальпенса в столиці моди Мілані, тоді як пасажири, які летять до Індії, мають показати негативний результат тесту перед посадкою. Південна Корея додала Китай до свого списку країн "цільової перевірки", вимагаючи від мандрівників проходити тести на COVID, якщо їхня температура перевищує 37,3 градуса за Цельсієм.

Доповнення

Китай 26 грудня ухвалив рішення скасувати карантин для всіх, хто прибуває, у тому числі громадян Китаю, що повертаються додому, і скасувати більшість вимог до тестування з 8 січня.

Змішані почуття до відвідувачів з Китаю показують, як раптове скасування заходів проти коронавірусу Пекіном створило нові та небажані ризики для більшої частини світу, який давно вирішив жити з вірусом.

При цьому китайські туристи є найбільшим у світі джерелом доходів від туризму, які, за даними Організації Об'єднаних Націй, витрачали в середньому близько 250 мільярдів доларів на рік за п'ять років до пандемії.