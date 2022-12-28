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WSJ: США рассматривают новые меры относительно путешественников из Китая из-за коронавируса

WSJ: США рассматривают новые меры относительно путешественников из Китая из-за коронавируса

Киев • УНН

 • 666853 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает новые меры предосторожности относительно путешественников, въезжающих в США из Китая, со ссылкой на американских официальных лиц сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Американские чиновники, как указано, отказались подробно рассказать, какую политику рассматривает администрация, но указали на Японию и Малайзию как на потенциальные модели мер, которые могут быть приняты.

«США следуют научным данным и советам экспертов в области общественного здравоохранения, консультируются с партнерами и рассматривают возможность принятия аналогичных шагов, которые мы можем предпринять для защиты американского народа», — сказал один из американских чиновников.

Это происходит на фоне того, как продажи авиабилетов из Китая резко выросли после решения Пекина впервые почти за три года открыть границы для международных поездок. Китайцы, живущие за границей, также начали планировать поездки обратно в Китай для воссоединения семей на Лунный Новый год. По данным Trip.com Group, во вторник утром продажи билетов выросли более чем в четыре раза по сравнению с предыдущим днем.

Во вторник премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна потребует отрицательный результат теста на COVID-19 по прибытии для путешественников из Китая из-за быстрого распространения там вируса. Японское правительство также планирует ограничить увеличение количества рейсов в Китай, запрошенное авиакомпаниями.

Италия ранее ввела правило, аналогичное японскому, для посетителей аэропорта Мальпенса в столице моды Милане, в то время как пассажиры, летящие в Индию, должны показать отрицательный результат теста перед посадкой. Южная Корея добавила Китай в свой список стран "целевой проверки", требуя от путешественников проходить тесты на COVID, если их температура превышает 37,3 градуса по Цельсию.

Дополнение

Китай 26 декабря принял решение отменить карантин для всех прибывающих, в том числе граждан Китая, возвращающихся домой, и отменить большинство требований к тестированию с 8 января.

Смешанные чувства к посетителям из Китая показывают, как внезапная отмена мер против коронавируса Пекином создала новые и нежелательные риски для большей части мира, который давно решил жить с вирусом.

При этом китайские туристы являются крупнейшим в мире источником доходов от туризма, которые, согласно данным Организации Объединенных Наций, тратили в среднем около 250 миллиардов долларов в год за пять лет до пандемии.

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