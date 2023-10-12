WP: США активізують зусилля для використання 300 млрд дол. заморожених активів рф для України

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На сьогодні відомо, що приблизно 300 мільярдів доларів російських активів заморожені на різних банківських рахунках у західних країнах. Втім отримати ці кошти є непростим завданням - це призведе до юридичних проблем і великих фінансових ризиків, пише WP, посилаючись на думку експертів.

При цьому, як вказано, американські офіційні особи впевнені, що російські банківські резерви не є заміною нової екстреної військової та економічної допомоги з боку Вашингтона, яка потрібна Україні. Як зазначається, навіть найбільш оптимістичні прихильники перенаправлення їх вважають, що "знадобляться місяці - якщо не більше року - щоб гроші дійшли до Києва".

Більшість російських резервів наразі зберігається в Європі, де керівники центральних банків висловили серйозні застереження щодо впливу конфіскації на їхні економіки. У Сполучених Штатах зберігаються 5 мільярдів доларів, - і це лише крихітна частка від загальної суми заморожених російських грошей.

"Але всередині адміністрації Байдена аргументи на користь заохочення Заходу до перенаправлення активів зростають, попри те, що деякі американські чиновники стурбовані тим, що гроші, можливо, не зможуть бути використані для фінансування ведення війни, а лише для відновлення", - ідеться у публікації.

У середу, зустрічаючись із провідними західними фінансовими чиновниками в Марокко, міністр фінансів США Джанет Єллен, як вказано, "схвалила європейську пропозицію обкласти податком доходи російських банків під час війни та перевести доходи Україні - проміжний крок, який може швидко набути чинності". "Українські чиновники обговорювали можливість використання податкових надходжень разом із деякими із заарештованих російських активів як заставу для залучення значно більших сум від приватних інвесторів, за словами двох інших людей", - пише видання, вказуючи, що "це дозволило б Україні позичати гроші на ринках капіталу", не наражаючи при цьому на такий великий ризик свої власні резерви.

Також повідомляється, що в американському Конгресі сенатори Джеймс Е. Ріш і Шелдон Вайтхаус оприлюднили двопартійний законопроект, який уповноважує адміністрацію США активніше діяти по питаннях російських заморожених активів.

Цитата

"Це питання, безумовно, повернулося до обговорення, - сказала WP одна особа, поінформована про внутрішні переговори між високопоставленими американськими та європейськими фінансовими чиновниками. - США стали набагато більш відкритими до того, щоб не просто вилучати, але й використовувати російські резерви".

Доповнення

У Європі також є рух у цьому питанні. У середу уряд Бельгії оголосив про створення фонду обсягом 1,8 мільярда доларів для України, підтримуваний за рахунок податкових надходжень від прибутку, отриманого від конфіскованих активів російського центрального банку.

Також УНН повідомляв, що США та європейські союзники розглядають, які є правові підстави для використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для України, про що заявляв Держсекретар США Ентоні Блінкен.