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WP: США активизируют усилия для использования 300 млрд долл. замороженных активов рф для Украины

WP: США активизируют усилия для использования 300 млрд долл. замороженных активов рф для Украины

Киев • УНН

 • 408359 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Высокопоставленные чиновники США активизировали свои усилия, чтобы склонить западные правительства к использованию сотен миллиардов долларов из замороженных резервов российского центрального банка для помощи Украине, со ссылкой на трех человек сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

На сегодня известно, что примерно 300 миллиардов долларов российских активов заморожены на различных банковских счетах в западных странах. Впрочем, получить эти средства является непростой задачей - это приведет к юридическим проблемам и большим финансовым рискам, пишет WP, ссылаясь на мнение экспертов.

При этом, как указано, американские официальные лица уверены, что российские банковские резервы не являются заменой новой экстренной военной и экономической помощи со стороны Вашингтона, которая нужна Украине. Как отмечается, даже самые оптимистичные сторонники перенаправления их считают, что "понадобятся месяцы - если не больше года - чтобы деньги дошли до Киева".

Большинство российских резервов в настоящее время хранится в Европе, где руководители центральных банков выразили серьезные опасения относительно влияния конфискации на их экономики. В Соединенных Штатах хранятся 5 миллиардов долларов, - и это лишь крошечная доля от общей суммы замороженных российских денег.

"Но внутри администрации Байдена аргументы в пользу поощрения Запада к перенаправлению активов растут, несмотря на то, что некоторые американские чиновники обеспокоены тем, что деньги, возможно, не смогут быть использованы для финансирования ведения войны, а только для восстановления", - говорится в публикации.

В среду, встречаясь с ведущими западными финансовыми чиновниками в Марокко, министр финансов США Джанет Йеллен, как указано, "одобрила европейское предложение обложить налогом доходы российских банков во время войны и перевести доходы Украине - промежуточный шаг, который может быстро вступить в силу". "Украинские чиновники обсуждали возможность использования налоговых поступлений вместе с некоторыми из арестованных российских активов в качестве залога для привлечения значительно больших сумм от частных инвесторов, по словам двух других людей", - пишет издание, указывая, что "это позволило бы Украине занимать деньги на рынках капитала", не подвергая при этом такому большому риску свои собственные резервы.

Также сообщается, что в американском Конгрессе сенаторы Джеймс Э. Риш и Шелдон Уайтхаус обнародовали двухпартийный законопроект, который уполномочивает администрацию США активнее действовать по вопросам российских замороженных активов.

Цитата

"Этот вопрос, безусловно, вернулся на обсуждение, - сказал WP один человек, информированный о внутренних переговорах между высокопоставленными американскими и европейскими финансовыми чиновниками. - США стали гораздо более открытыми к тому, чтобы не просто изымать, но и использовать российские резервы".

Дополнение

В Европе также есть движение в этом вопросе. В среду правительство Бельгии объявило о создании фонда в размере 1,8 миллиарда долларов для Украины, поддерживаемый за счет налоговых поступлений от прибыли, полученной от конфискованных активов российского центрального банка.

Также УНН сообщал, что США и европейские союзники рассматривают, какие есть правовые основания для использования 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для Украины, о чем заявлял Госсекретарь США Энтони Блинкен.

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