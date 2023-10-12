WP: США активизируют усилия для использования 300 млрд долл. замороженных активов рф для Украины

Детали

На сегодня известно, что примерно 300 миллиардов долларов российских активов заморожены на различных банковских счетах в западных странах. Впрочем, получить эти средства является непростой задачей - это приведет к юридическим проблемам и большим финансовым рискам, пишет WP, ссылаясь на мнение экспертов.

При этом, как указано, американские официальные лица уверены, что российские банковские резервы не являются заменой новой экстренной военной и экономической помощи со стороны Вашингтона, которая нужна Украине. Как отмечается, даже самые оптимистичные сторонники перенаправления их считают, что "понадобятся месяцы - если не больше года - чтобы деньги дошли до Киева".

Большинство российских резервов в настоящее время хранится в Европе, где руководители центральных банков выразили серьезные опасения относительно влияния конфискации на их экономики. В Соединенных Штатах хранятся 5 миллиардов долларов, - и это лишь крошечная доля от общей суммы замороженных российских денег.

"Но внутри администрации Байдена аргументы в пользу поощрения Запада к перенаправлению активов растут, несмотря на то, что некоторые американские чиновники обеспокоены тем, что деньги, возможно, не смогут быть использованы для финансирования ведения войны, а только для восстановления", - говорится в публикации.

В среду, встречаясь с ведущими западными финансовыми чиновниками в Марокко, министр финансов США Джанет Йеллен, как указано, "одобрила европейское предложение обложить налогом доходы российских банков во время войны и перевести доходы Украине - промежуточный шаг, который может быстро вступить в силу". "Украинские чиновники обсуждали возможность использования налоговых поступлений вместе с некоторыми из арестованных российских активов в качестве залога для привлечения значительно больших сумм от частных инвесторов, по словам двух других людей", - пишет издание, указывая, что "это позволило бы Украине занимать деньги на рынках капитала", не подвергая при этом такому большому риску свои собственные резервы.

Также сообщается, что в американском Конгрессе сенаторы Джеймс Э. Риш и Шелдон Уайтхаус обнародовали двухпартийный законопроект, который уполномочивает администрацию США активнее действовать по вопросам российских замороженных активов.

Цитата

"Этот вопрос, безусловно, вернулся на обсуждение, - сказал WP один человек, информированный о внутренних переговорах между высокопоставленными американскими и европейскими финансовыми чиновниками. - США стали гораздо более открытыми к тому, чтобы не просто изымать, но и использовать российские резервы".

Дополнение

В Европе также есть движение в этом вопросе. В среду правительство Бельгии объявило о создании фонда в размере 1,8 миллиарда долларов для Украины, поддерживаемый за счет налоговых поступлений от прибыли, полученной от конфискованных активов российского центрального банка.

Также УНН сообщал, что США и европейские союзники рассматривают, какие есть правовые основания для использования 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для Украины, о чем заявлял Госсекретарь США Энтони Блинкен.