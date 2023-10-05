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Блінкен: США та ЄС шукають правову основу для використання 300 млрд дол. активів рф для України

Блінкен: США та ЄС шукають правову основу для використання 300 млрд дол. активів рф для України

Київ • УНН

 • 587372 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. США та європейські союзники розглядають, які є правові підстави для використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для України. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в університеті Техасу 4 жовтня, пише УНН.

Цитата

"Це близько 300 мільярдів доларів, і більша їхня частина знаходиться в Європі, а не в Сполучених Штатах. Тож ми розглядаємо, які правові повноваження ми можемо мати, європейці можуть мати, щоб фактично використовувати ці активи для України", - сказав Блінкен у відповідь на запитання, як справи з можливістю використовувати заморожені російські активи на те, що потрібно Україні.

"Я вважаю, що якщо ти зламав це - ти купив це. І тому росіяни, зламавши це, повинні за це заплатити. І один із способів зробити це – використовувати ці активи. Ми маємо переконатися, що для цього є правова основа. І, як я вже сказав, оскільки більшість активів перебувають у Європі, європейці також повинні бути переконані, що для цього є підстави", - зазначив Держсекретар США.

Нагадаємо

Як повідомили у Мін'юсті, Україна вимагатиме щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій від росії за збитки, які вона завдала внаслідок повномасштабного вторгнення.

Спецпредставник президента США вказала, що Сполучені Штати заморозили активи рф на 8 млрд дол., їх необхідно використати Україні для відновлення.

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