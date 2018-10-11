WannaCry завдав британській системі охорони здоров'я збиток більш ніж на 120 млн доларів США

Згідно з даними, що містяться в доповіді, кібератака привела до порушення роботи “приблизно однієї третини фондів NHS і 8% клінік лікарів загальної практики”. “Було скасовано 19 тис. записів на прийом до лікаря”, — констатували автори доповіді.

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Витрати на інформаційно-технічну підтримку роботи NHS безпосередньо в момент кібератаки склали 500 тисяч фунтів стерлінгів (660 тис. доларів США), а на здійснені в червні та липні роботи по відновленню баз даних та відновленню роботи комп’ютерних систем NHS було витрачено 72 млн фунтів стерлінгів (95 млн доларів).

У такій ситуації міністерство заявило про те, що в майбутні три роки витратить 150 млн фунтів стерлінгів (близько 200 млн доларів) на забезпечення кібербезпеки.

У грудні минулого року Велика Британія офіційно поклала на КНДР відповідальність за масштабну кібератаку з використанням вірусу-здирника WannaCry, який 12 травня вразив багато комп’ютерів з операційною системою Windows у 74 країнах. По всьому світу було скоєно 45 тис. кібернападів із використанням WannaCry.

У вересні міністерство фінансів США ввело санкції проти хакера Пак Чин Хьока з КНДР і північнокорейської компанії Chosun Expo Joint Venture, на яку він працював у якості програміста, в зв’язку з кібератаками, проведеними за завданням Пхеньяна.