WannaCry нанес британской системе здравоохранения ущерб более чем на 120 млн долларов США

Согласно содержащимся в докладе сведениям, кибератака привела к нарушению работы “примерно одной трети фондов NHS и 8% клиник врачей общей практики”. “Было отменено 19 тыс. записей на прием к врачу”, — констатировали авторы доклада.

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Расходы на информационно техническую поддержку работы NHS непосредственно в момент совершения кибератаки составила 500 тысяч фунтов стерлингов (660 тыс. долларов США), а на осуществленные в июне и июле работы по восстановлению баз данных и восстановлению работы компьютерных систем NHS было потрачено 72 млн фунтов стерлингов (95 млн долларов).

В такой ситуации министерство заявило о том, что в предстоящие три года потратит 150 млн фунтов стерлингов (около 200 млн долларов) на обеспечение кибербезопасности.

В декабре прошлого года Великобритания официально возложила на КНДР ответственность за масштабную кибератаку с использованием вируса-вымогателя WannaCry, который 12 мая поразил многие компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием WannaCry, причем наибольшее число атак было зафиксировано в России.

В сентябре министерство финансов США ввело санкции против хакера Пак Чин Хьок с КНДР и северокорейской компании Chosun Expo Joint Venture, на которую он работал в качестве программиста, в связи с кибератаками, проводимыми по заданию Пхеньяна.