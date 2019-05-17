WADA готує кілька серйозних справ по російському допінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Перша справа на підставі даних, отриманих Московської антидопінгової лабораторії (МАЛ), цілком ймовірно, може бути відкрита "протягом декількох тижнів". Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Таку заяву зробив глава відділу розслідувань при Всесвітньому антидопінговому агентстві (WADA) Гюнтер Юнгер в канадському Монреалі.
Його слова наводить видання Insidethegames, яке спеціалізується на спортивній тематиці.
Юнгер повідомив Раді директорів WADA, що процес підготовки "низки серйозних справ" вже запущено, розслідування по ним може бути завершено в останньому кварталі цього року.
За словами спортивного функціонера, звірення матеріалів з бази московської лабораторної системи управління інформації, переданої конфіденційним джерелом, і даних, отриманих з Московської антидопінгової лабораторії в січні, продемонструвало "високий ступінь" відповідності.
Команда у складі п'яти експертів WADA близько двох тижнів тому отримала доступ до більш ніж 2 тисячам зразків проб з МАЛ і витягла їх з лабораторії. "WADA підтверджує, що команда в складі п'яти фахівців успішно витягла з лабораторії 2262 проби, вони розділені на зразки А і В і містяться в 4524 ємностях", - говорилося в звіті агентства.
Аналіз даних проводиться в акредитованій WADA лабораторії за межами Росії.
Нагадаємо, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) схвалило рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який визнав 12 російських легкоатлетів винними в застосуванні допінгу.