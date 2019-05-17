WADA готовит несколько серьезных дел по российскому допингу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Первое дело на основании данных, полученных Московской антидопинговой лабораторией (МАЛ), по всей вероятности, может быть открыто "в течение нескольких недель". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Такое заявление сделал глава отдела расследований при Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) Гюнтер Юнгер в канадском Монреале.
Его слова приводит специализирующееся на спортивной тематике издание Insidethegames.
Юнгер сообщил Совету директоров WADA, что процесс подготовки "ряда серьезных дел" уже запущен, расследование по ним может быть завершено в последнем квартале этого года.
По словам спортивного функционера, сличение материалов из базы московской лабораторной системы управления информации (LIMS), переданной конфиденциальным источником, и данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории в январе, продемонстрировало "высокую степень" соответствия.
Команда в составе пяти экспертов WADA около двух недель назад получила доступ к более чем 2 тысячам образцов проб из МАЛ и извлекла их из лаборатории. "WADA подтверждает, что команда в составе пяти специалистов успешно извлекла из лаборатории 2262 пробы, они разделены на образцы А и В и содержатся в 4524 емкостях", - говорилось в отчете агентства.
Анализ данных проводится в аккредитованной WADA лаборатории за пределами России.
Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который в изнав 12 российских легкоатлетов виновными в применении допинга.