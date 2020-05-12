Вже у 27 прикордонників виявили коронавірусну хворобу - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Станом на сьогодні, 12 травня, підтверджено 27 випадків захворювання українських прикордонників на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Станом на 12 травня у результаті тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України на COVID-19 зафіксовано 27 позитивних ПЛР-тестів", - йдеться у повідомленні.
Так, із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірусну хворобу, одужало 4 військовослужбовці, 23 особи продовжують лікування.
Повідомляється, що під контролем медиків перебувають близько 200 прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб знаходяться на самоізоляції, решта – ізольовані у підрозділах чи обсерваторах.
Нагадаємо, що в Україні вже понад 16 тисяч випадків COVID-19, з них 425 - летальні.