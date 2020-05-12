Уже в 27 пограничников обнаружили коронавирусную болезнь - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. По состоянию на сегодня, 12 мая, подтверждено 27 случаев заболевания украинских пограничников на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
"По состоянию на 12 мая в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 27 положительных ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.
Так, из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусной болезни, выздоровели 4 военнослужащих, 23 человека продолжают лечение.
Сообщается, что под контролем медиков находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц находятся на самоизоляции, остальные - изолированные в подразделениях или обсерваторах.
Напомним, что в Украине уже более 16 тысяч случаев COVID-19, из них 425 - летальные.