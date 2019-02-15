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Вже понад 21 тисяча українців змінили місце голосування

Вже понад 21 тисяча українців змінили місце голосування

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Понад 21 тисяча громадян України тимчасово змінили місце голосування на президентських виборах. Про це повідомив керівник служби розпорядника державного реєстру виборців Олександр Стельмах під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Станом на сьогодні, можливістю тимчасовою зміною місця голосування скористалось вже більше ніж 21 тис. наших громадян", - зазначив Стельмах.

За його словами, у Донецькій області таким правом скористались вже 9,6 тис. виборців, 1,6 тисячі з них змінили місце голосування з Донецької області на Київ.

При цьому він додав, що станом на сьогоднішній день 211 українських громадян змінили виборчий округ в Україні на закордонний.

Нагадаємо, захист сайту Центральної виборчої комісії (ЦВК) від кібернетичних загроз став набагато надійніший з 2014 року, що виключає можливість зламу для фальсифікації результатів виборів.

У Міністерстві тимчасово окупованих територій мешканцям непідконтрольного Україні Криму дали інструкції щодо голосування на виборах.

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