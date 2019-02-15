Уже более 21 тысяча украинцев изменили место голосования
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Более 21 тысяча граждан Украины временно изменили место голосования на президентских выборах. Об этом сообщил руководитель службы распорядителя государственного реестра избирателей Александр Стельмах во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на сегодня, возможностью временной переменой места голосования воспользовалось уже более 21 тыс. наших граждан", - отметил Стельмах.
По его словам, в Донецкой области таким правом воспользовались уже 9,6 тыс. избирателей, 1,6 тысячи из них изменили место голосования по Донецкой области на Киев.
При этом он добавил, что на сегодняшний день 211 украинских граждан изменили избирательный округ в Украине на зарубежный.
Напомним, защита сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от кибернетических угроз стал гораздо надежнее с 2014 года, исключает возможность излома для фальсификации результатов выборов.
В Министерстве временно оккупированных территорий жителям неподконтрольного Украины Крыму дали инструкции по голосованию на выборах.