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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 131601 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 190262 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 153190 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142354 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119697 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108692 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 149980 перегляди

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Високий атмосферний тиск та суха погода: синоптики дали прогноз на 12 лютого

Високий атмосферний тиск та суха погода: синоптики дали прогноз на 12 лютого

Київ • УНН

 • 27024 перегляди

В Україні зберігається суха погода через підвищений атмосферний тиск. На Закарпатті до +8°, в інших регіонах від -12° до +4°, на дорогах північного сходу можлива ожеледиця.

Сьогодні, 12 лютого, в Україні продовжить триматись суха погода. На Закарпатті вдень знову буде 8° тепла. На дорогах північно-східних регіонів країни місцями очікується ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.

Деталі

Синоптики нагадують, що відсутність опадів пов’язана з впливом поля підвищеного тиску.

На дорогах північно-східної частини місцями очікується ожеледиця.

Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12° морозу, в Криму 1-6° морозу; вдень 0-5° морозу, на заході та півдні країни від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.

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Погода в Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вдень 0-5° морозу; у Києві вдень 2-4° морозу.

Тепло, як наприкінці березня: погода у Києві встановила два рекорди в один день27.01.25, 11:38 • 45367 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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