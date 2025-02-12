Високий атмосферний тиск та суха погода: синоптики дали прогноз на 12 лютого
Київ • УНН
В Україні зберігається суха погода через підвищений атмосферний тиск. На Закарпатті до +8°, в інших регіонах від -12° до +4°, на дорогах північного сходу можлива ожеледиця.
Сьогодні, 12 лютого, в Україні продовжить триматись суха погода. На Закарпатті вдень знову буде 8° тепла. На дорогах північно-східних регіонів країни місцями очікується ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.
Деталі
Синоптики нагадують, що відсутність опадів пов’язана з впливом поля підвищеного тиску.
На дорогах північно-східної частини місцями очікується ожеледиця.
Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 7-12° морозу, в Криму 1-6° морозу; вдень 0-5° морозу, на заході та півдні країни від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.
Погода в Києві та області
Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вдень 0-5° морозу; у Києві вдень 2-4° морозу.
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