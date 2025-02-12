Високий атмосферний тиск та суха погода: синоптики дали прогноз на 12 лютого

Сьогодні, 12 лютого, в Україні продовжить триматись суха погода. На Закарпатті вдень знову буде 8° тепла. На дорогах північно-східних регіонів країни місцями очікується ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.

Деталі

Синоптики нагадують, що відсутність опадів пов’язана з впливом поля підвищеного тиску.

На дорогах північно-східної частини місцями очікується ожеледиця.

Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12° морозу, в Криму 1-6° морозу; вдень 0-5° морозу, на заході та півдні країни від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.

Погода в Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вдень 0-5° морозу; у Києві вдень 2-4° морозу.

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