Высокое атмосферное давление и сухая погода: синоптики дали прогноз на 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, в Украине продолжит держаться сухая погода. На Закарпатье днем снова будет 8° тепла. На дорогах северо-восточных регионов страны местами ожидается гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Детали

Синоптики напоминают, что отсутствие осадков связано с влиянием поля повышенного давления.

На дорогах северо-восточной части местами ожидается гололедица.

Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12° мороза, в Крыму 1-6° мороза; днем 0-5° мороза, на западе и юге страны от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла.

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Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура днем 0-5° мороза; в Киеве днем 2-4° мороза.

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