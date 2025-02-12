Высокое атмосферное давление и сухая погода: синоптики дали прогноз на 12 февраля
Киев • УНН
В Украине сохраняется сухая погода из-за повышенного атмосферного давления. На Закарпатье до +8°, в других регионах от -12° до +4°, на дорогах северо-востока возможна гололедица.
Сегодня, 12 февраля, в Украине продолжит держаться сухая погода. На Закарпатье днем снова будет 8° тепла. На дорогах северо-восточных регионов страны местами ожидается гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.
Детали
Синоптики напоминают, что отсутствие осадков связано с влиянием поля повышенного давления.
На дорогах северо-восточной части местами ожидается гололедица.
Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 7-12° мороза, в Крыму 1-6° мороза; днем 0-5° мороза, на западе и юге страны от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла.
Погода в Киеве и областиПогода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура днем 0-5° мороза; в Киеве днем 2-4° мороза.
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