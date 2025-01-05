Вирішив показати товаришу батькову зброю: на Одещині 14-річний підліток вистрілив у голову товаришу з карабіна
Київ • УНН
14-річний хлопець випадково вистрілив з батькового карабіна в голову 16-річному товаришу, який прийшов у гості. Потерпілого з вогнепальним пораненням доставили до обласної дитячої лікарні.
На Одещині, в одному з населених пунктів Авангардівської громади, підліток вистрілив в голову своєму товаришу. Подія сталася 4 січня за участю двох хлопців 14-ти й 16-ти років.Про це повідомляє ГУНП в Одеській області, пише УНН.
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Як встановили правоохоронці, що чотирнадцятирічний юнак, залишився вдома без дорослих, він вирішив показати старшому приятелеві, який прийшов у гості, батьковий карабін. Взявши у руки зброю, хлопець випадково здійснив із неї постріл, поціливши у свого старшого товариша.
Потерпілого доставили до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні з вогнепальним пораненням голови.
Поліцейські встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо її кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань
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