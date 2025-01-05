Решил показать товарищу отцовское оружие: в Одесской области 14-летний подросток выстрелил в голову товарищу из карабина

В Одесской области, в одном из населенных пунктов Авангардовской общины, подросток выстрелил в голову своему товарищу. Происшествие произошло 4 января с участием двух парней 14-ти и 16-ти лет, об этом сообщает ГУНП в Одесской области, пишет УНН.

Детали

Как установили правоохранители, четырнадцатилетний юноша, остался дома без взрослых, он решил показать старшему приятелю, который пришел в гости, отцовский карабин. Взяв в руки оружие, парень случайно произвел из него выстрел, попав в своего старшего товарища.

Пострадавшего доставили в Одесскую областную детскую клиническую больницу с огнестрельным ранением головы.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о его квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований - говорится в сообщении.

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