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Викритому на хабарі голові райсуду на Дніпропетровщині Бурхану повідомили про підозру - НАБУ

Викритому на хабарі голові райсуду на Дніпропетровщині Бурхану повідомили про підозру - НАБУ

Київ • УНН

 • 20003 перегляди

Голові одного з районних судів Дніпропетровської області та його спільнику повідомили про підозру в отриманні хабаря у 2 500 доларів США за зняття арешту з майна, вилученого у кримінальному провадженні.

Голові Верхньодніпровського суду Дніпропетровської області Сергію Бурхану, а також його пособнику повідомлено про підозру в отриманні 2500 доларів хабаря за зняття арешту з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України та власні джерела.

Деталі

"НАБУ і САП повідомили голові райсуду Дніпропетровської області та його пособнику про підозру в одержанні 2,5 тис. доларів неправомірної вигоди. Кваліфікація дій підозрюваних: ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище - ред.)", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що, за даними слідства, суддя через посередника прохав гроші за винесення рішення на користь громадянина - скасування арешту з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження. Після отримання неправомірної вигоди він ухвалив обіцяне рішення.

Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про голову Верхньодніпровського суду Дніпропетровської області Сергія Бурхана.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо

На Дніпропетровщині на отриманні 2500 доларів хабаря викрито голову райсуду. Він отримав гроші за зняття арешту з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.

Павло Башинський

Павло Башинський

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