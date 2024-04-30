Викритому на хабарі голові райсуду на Дніпропетровщині Бурхану повідомили про підозру - НАБУ
Київ • УНН
Голові одного з районних судів Дніпропетровської області та його спільнику повідомили про підозру в отриманні хабаря у 2 500 доларів США за зняття арешту з майна, вилученого у кримінальному провадженні.
Голові Верхньодніпровського суду Дніпропетровської області Сергію Бурхану, а також його пособнику повідомлено про підозру в отриманні 2500 доларів хабаря за зняття арешту з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України та власні джерела.
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"НАБУ і САП повідомили голові райсуду Дніпропетровської області та його пособнику про підозру в одержанні 2,5 тис. доларів неправомірної вигоди. Кваліфікація дій підозрюваних: ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище - ред.)", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що, за даними слідства, суддя через посередника прохав гроші за винесення рішення на користь громадянина - скасування арешту з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження. Після отримання неправомірної вигоди він ухвалив обіцяне рішення.
Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про голову Верхньодніпровського суду Дніпропетровської області Сергія Бурхана.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо
На Дніпропетровщині на отриманні 2500 доларів хабаря викрито голову райсуду. Він отримав гроші за зняття арешту з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.