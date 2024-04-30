Разоблаченному на взятке главе райсуда в Днепропетровской области Бурхану сообщили о подозрении - НАБУ

Председателю Верхнеднепровского суда Днепропетровской области Сергею Бурхану, а также его пособнику сообщено о подозрении в получении 2500 долларов взятки за снятие ареста с имущества, которое было изъято в рамках уголовного производства. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины и собственные источники.

Детали

"НАБУ и САП сообщили председателю райсуда Днепропетровской области и его пособнику о подозрении в получении 2,5 тыс. долларов неправомерной выгоды. Квалификация действий подозреваемых: ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным следствия, судья через посредника просил деньги за вынесение решения в пользу гражданина - отмену ареста с имущества, которое было изъято в рамках уголовного производства. После получения неправомерной выгоды он принял обещанное решение.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о председателе Верхнеднепровского суда Днепропетровской области Сергее Бурхане.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним

В Днепропетровской области на получении 2500 долларов взятки разоблачен председатель райсуда. Он получил деньги за снятие ареста с имущества, которое было изъято в рамках уголовного производства.