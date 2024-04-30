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Разоблаченному на взятке главе райсуда в Днепропетровской области Бурхану сообщили о подозрении - НАБУ
Председателю одного из районных судов Днепропетровской области и его сообщнику сообщили о подозрении в получении взятки в 2 500 долларов США за снятие ареста с имущества, изъятого в уголовном производстве.
Лидеры Чехии призвали к расширению ЕС как "геостратегической необходимости"
Через двадцать лет после вступления в ЕС Чешская Республика призвала к новому раунду расширения, чтобы включить страны Западных Балкан, Украину, Молдову и Грузию, мотивируя это "геостратегической необходимостью", чтобы предотвратить их попадание под российское влияние.
Украинцы до сих пор больше возвращаются из-за границы перед Пасхой, чем выезжают, но показатели уменьшились с выходных
Более 110 000 человек пересекли украинскую границу в субботу и 105 000 - в воскресенье, причем значительное предпочтение отдавалось въезду в Украину, прежде всего гражданами Украины.
Атака на Харьков: россияне в очередной раз атаковали объект "Укрзализныци": погиб железнодорожник
В результате российской атаки на гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Харькове погиб монтер пути, еще одна железнодорожница травмировалась.
Зеленский считает, что Украина будет в НАТО только после победы
Президент Зеленский считает, что Украина вступит в НАТО только после победы в полномасштабной войне, которую начала россия.
В Киеве задержали хакеров, которые создали фейковые аккаунты Малюка и Буданова
В Киеве задержали двух пророссийских хакеров, которые создали фейковые аккаунты в социальных сетях под видом украинских чиновников и распространяли дезинформацию о войне.
Франция обязала производителей вооружений отдавать приоритет зенитным ракетам Aster
Франция приказывает производителям приоритезировать производство зенитных и противобаллистических ракет Aster. Ранее неустановленное количество этих ракет предоставили украинцам для их противовоздушной обороны, пишет Le Monde.
В Харькове отменили некоторые налоги для бизнеса - Терехов
Харьков отменил налоги на землю и недвижимость для бизнеса, чтобы помочь ему остаться и работать в городе.
Генпрокурор показал момент удара по Одессе ракетой с кассетным боезарядом
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин показал момент удара по Одессе российской баллистической ракетой "Искандер", в результате чего 5 человек погибли и 23 получили ранения, в том числе тяжело ранена 4-летняя девочка.
Удар авиабомбами по Харькову: в ГСЧС показали последствия
Вражеские авиабомбы попали в гражданскую инфраструктуру Харькова, повредив здания. Также горели частные гаражи.